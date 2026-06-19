Sta per arrivare l’edizione 2026 di The Train is Coming

Al via la nuova attesissima edizione di “The Train is Coming 2026”, tradizionale ciclo di concerti che quest’anno celebra la musica ‘popolare’ in tutte le sue sfaccettature

Al via la nuova attesissima edizione di “The Train is Coming 2026”, tradizionale ciclo di concerti che quest’anno celebra la musica ‘popolare’ in tutte le sue sfaccettature. L’evento, ormai punto di riferimento culturale piemontese, rinnova la sinergia tra la valorizzazione del patrimonio storico-industriale e l’eccellenza vitivinicola del territorio. I concerti si terranno nelle suggestive cornici del Museo Ferroviario di Savigliano (Cn) e dell’Azienda Agricola Conterno Fantino di Monforte d’Alba (Cn). Il calendario propone un percorso artistico di altissimo livello, capace di far dialogare generi differenti, dalle radici del blues fino al soul e alla world music. Ad inaugurare la rassegna sarà l’eclettico collettivo BluesitStudio (mercoledì 24 giugno, ore 21.15), formazione di cinque musicisti di caratura internazionale. La band proporrà un repertorio basato su storici brani d’autore italiani, completamente riarrangiati secondo i canoni e le sfumature del blues. Il pubblico sarà guidato attraverso improvvisazioni strumentali originali, che sconfineranno con naturalezza nel jazz e nello swing.

Il secondo appuntamento (giovedì 25 giugno, ore 21.15), vedrà invece salire sul palco la formazione capitanata da Zelda Seia & The Bluesmen. I musicisti daranno vita a un intenso viaggio sonoro caratterizzato da un’atmosfera originale, intima e dalle forti tinte retro. Il repertorio spazierà dai grandi classici di BB King, Howlin’ Wolf, Albert Collins ed Etta James, fino a gemme nascoste della mitica ‘musica del diavolo’. Il viaggio musicale proseguirà con il terzo concerto (venerdì 26 giugno, ore 21.15), che vedrà come protagonista assoluto il gruppo X-JAM Band. Il gruppo offrirà una proposta trasversale e ricca di energia, reinterpretando pietre miliari di icone mondiali della musica nera e pop. In scaletta figureranno i successi intramontabili di artisti del calibro di Annie Lennox, Stevie Wonder, Tina Turner e Curtis Mayfield. Sarà un’occasione imperdibile per rivivere l’evoluzione del soul attraverso esecuzioni vibranti e dal forte impatto emotivo. Ogni singola nota risuonerà negli spazi storici della rassegna, regalando agli spettatori un’esperienza di condivisione e ritmo senza tempo.

Il gran finale di “The Train is Coming 2026” si sposterà a Monforte d’Alba (sabato 27 giugno, ore 21.15), tra i paesaggi vitivinicoli dichiarati patrimonio mondiale Unesco. L’Azienda Agricola Conterno Fantino ospiterà un recital solistico di assoluto rilievo artistico firmato da Arsene Duevi. Il polistrumentista e cantante africano, artista poliedrico di fama internazionale, porterà in scena una performance densa di spiritualità e impegno sociale. La sua musica si farà portavoce di un messaggio universale e potente che arriva dritto dal Sud del mondo. Le sue composizioni saranno un invito esplicito a scegliere la vita, a non darsi mai per vinti e a far sentire la propria voce. Al via le prevendite per questi 4 concerti. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma ufficiale del circuito Piemonte Ticket (piemonteticket.it). L’iniziativa riserva un’importante agevolazione per il personale scolastico. I docenti di ruolo possono infatti coprire l’intero costo del biglietto digitale utilizzando i fondi istituzionali della Carta del Docente. Per ricevere assistenza personalizzata, richiedere informazioni dettagliate sul programma o procedere con le prenotazioni dirette, l’organizzazione ha attivato due linee telefoniche dedicate ai numeri 335.5299411 e 393.6899470.