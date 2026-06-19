Si continua a ridere allo spazio culturale Art Ensemble con “Missione pacco Celeste”

Si continua a ridere allo spazio culturale Art Ensemble di via Petitti a Torino, domenica 21 giugno replica della commedia “Missione pacco Celeste”

Benvenuti al nuovo appuntamento con la replica di questo spettacolo teatrale. Il palcoscenico si riaccende per offrire ancora una volta le stesse emozioni del debutto. Gli attori tornano in scena pronti a stupire, emozionare e coinvolgere il pubblico in sala. Questa serata rappresenta una opportunità per chiunque desideri rivivere la magia dell’opera. Preparatevi a farvi trasportare all’interno di una storia senza tempo, sospesa tra realtà e finzione. Il tutto in calendario domenica 21 giugno allo spazio culturale Art Ensemble di via Petitti a Torino.

“Missione Pacco Celeste”, nuovo spettacolo della compagnia “Binarie in Scena”, firmato dalla regista Angela Vuolo. “Missione Pacco Celeste” è una commedia corale dal ritmo serrato. Il testo mescola sapientemente l’assurdo alla vita quotidiana. Al centro della trama c’è un evento inaspettato che rompe la routine dei protagonisti. Ogni loro tentativo di ristabilire l’ordine non fa che generare nuove e divertenti scintille comiche. Si tratta di uno spettacolo leggero e brillante. La pièce gioca con le nevrosi, i caratteri e le tensioni umane, esplorando le reazioni imprevedibili di fronte alle sorprese della vita. La regia di Angela Vuolo valorizza la coralità degli interpreti. Il cast si muove in un perfetto meccanismo a orologeria. La scena diventa un campo di forze in cui l’imprevisto costringe i personaggi a mostrare la loro vera natura. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera fino a esaurimento posti. Si comincia a ridere alle 21.00. Non perdete l’occasione di sostenere il teatro indipendente e vivere la magia della scena! Il progetto “Art Ensemble – Cultura e Socialità” è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e l’Assessorato alle Politiche Sociali. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3663407927.