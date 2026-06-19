Shaza nelle radio e in digitale con “Brucia piano”

Disponibile “Brucia Piano” (Greys Company), il nuovo singolo di Shaza, cantautrice e polistrumentista italiana, primo tassello del suo nuovo progetto discografico

“Brucia Piano” è un brano intimo e autentico che racconta il lento consumarsi delle emozioni all’interno di una relazione che cambia. Nato tra notti insonni, pensieri ricorrenti e silenzi difficili da colmare, il singolo trasforma sentimenti profondi in immagini evocative, sospese tra nostalgia, fragilità e desiderio di restare.

«È una canzone nata in un periodo in cui avevo molte cose dentro che non riuscivo a esprimere. Non è un’esplosione improvvisa, ma il rumore silenzioso di qualcosa che si consuma poco alla volta. Racconta la distanza che può nascere anche tra persone che si amano, il peso delle parole non dette e la paura di perdere qualcosa mentre la si sta ancora vivendo», racconta Shaza.

Con una scrittura diretta e senza filtri, l’artista restituisce una malinconia delicata e universale, lasciando spazio all’immedesimazione di chi ascolta.

«Vorrei che questa canzone fosse percepita come uno spazio in cui riconoscersi. Se anche una sola persona riuscirà a ritrovare se stessa in queste parole, allora avrà già raggiunto il suo scopo».

BIO

Shaza (Sofia Audino, Como, 24 ottobre 2007) è una cantautrice, polistrumentista e artista visiva italiana.

Cresciuta ad Appiano Gentile, inizia il suo percorso musicale come batterista, ampliando successivamente la propria ricerca artistica a basso, chitarra, pianoforte e canto. Una formazione che le permette di sviluppare un’identità musicale personale e un songwriting fortemente empatico.

Nel 2024 debutta con il singolo “Il Cielo”, seguito da “Insignificanti”, “Pelle Bruciata”, “Wi-Fi” e “Sola”, prodotti da Max Zanotti. Nel 2025 collabora con Roberto Costa per il brano “Anche se piove”, ottenendo importanti passaggi live sulle televisioni nazionali.

L’incontro con il produttore artistico Max Cenatiempo (Greys Company) segna una nuova fase del suo percorso creativo, culminata nella rivisitazione di “Don’t Look Back in Anger” degli Oasis e nell’avvio dei lavori sul suo primo album. “Brucia Piano” inaugura ufficialmente questo nuovo capitolo artistico.

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