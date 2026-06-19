“Schiaffo” è il singolo d’esordio di Giacomo Gatto

Dumba Dischi presenta “schiaffo”, singolo d’esordio del giovane cantautore di stanza a Roma Giacomo Gatto, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Un brano nato chitarra e voce, pensato come uno sfogo da cantare a squarciagola, sostenuto da un ritmo serrato che corre senza pause dall’inizio alla fine. “Schiaffo” racconta il momento in cui serve una scossa per reagire e difendere ciò che ha valore: a volte te la dà un amico o un’amica che ti scuote dall’intorpidimento, altre volte basta un libro.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-schiaffo

È stato proprio il passo di un libro, “Le Città Invisibili” di Italo Calvino, a ispirare la scrittura del brano: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

“Nonostante sia il pezzo che ho già suonato di più in giro e quello di cui sono più sicuro, registrarlo è stata una sfida impegnativa. Ho fatto diverse versioni: quella finale in 12/8, in 4/4, in griglia, non in griglia, arrangiato, non arrangiato, con la batteria, senza batteria, insomma ho fatto penare Giorgio e Marco, i miei produttori. Alla fine, però, siamo arrivati a un risultato che ha soddisfatto tutti”. – Giacomo Gatto

CREDITS

Giacomo Gatto – compositore e paroliere

Giorgio Maria Condemi – produttore, arrangiatore

Marco Dorizzi – produttore, ingegnere di missaggio e mastering

Registrato, missato e masterizzato presso 8pollici Studio a Roma.

Foto di Mirko Ostuni

Grafiche di Dylan Yhatow

CHI È GIACOMO GATTO?

Sono Giacomo Gatto, vengo da Anagni (FR) ma vivo a Roma. Oltre a fare musica sono laureato in lettere perché ce la sto mettendo tutta per essere disoccupato. Scrivo canzoni perché l’unica cosa che ho capito è che mi piace urlare e che la musica è una confidente che ha tutta la pazienza del mondo.

Giacomo Gatto è un cantautore, chitarrista e fonico di Anagni (FR), classe 1998. Inizia a studiare chitarra da bambino e coltiva la passione per la musica grazie a uno stereo sempre acceso in casa che passa dischi che vanno dal cantautorato italiano fino al progressive rock. Dopo la maturità scientifica, studia Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Lavora per anni nella ristorazione, nel mondo del service audio come tecnico del suono/backliner e nel mondo dell’istruzione. Dopo un progetto musicale chiamato Nomi Cose Città, frequenta il biennio 2023-2025 di canzone presso l’Officina delle arti Pier Paolo Pasolini a Roma. Grazie a questa esperienza ha la possibilità di studiare e lavorare con artisti e professionisti del calibro di Nicolò Fabi, Giovanni Truppi, Piero Fabrizi, Pietro Cantarelli, Daniele Tortora e altri. Vincitore del bando Labor Work di Officina Pasolini, registra un EP con Giorgio Maria Condemi e Marco Dorizzi presso l’8pollici Studio a Roma. Entra a far parte del roster Dumba Dischi.