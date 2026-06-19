Presentata la nuova stagione 2026-2027 del Teatro de’ Servi

Presentata la nuova stagione del Teatro de’ Servi da sempre,il salotto per eccellenza, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, riflettere, divertirsi, confidarsi

Il Teatro, da sempre, è il salotto per eccellenza, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, riflettere, divertirsi, confidarsi. Un posto in cui lasciarsi travolgere dagli intrecci delle storie e dalle emozioni dei suoi personaggi. Il Teatro de’ Servi, il tempio romano della commedia, per la nuova stagione 2026-2027 si prepara ad essere il “Salotto de’ Servi, dove la risata e il buon teatro convivono cercando di venire in contro alle esigenze più disparate del pubblico.

Il Salotto de’ Servi è, infatti, il claim della nuova stagione 2026- 2027 che prevede ben 12 commedie a lunga tenitura e 10 commedie a breve tenitura per un totale di 22 spettacoli, in cui si alterneranno grandi nomi del teatro e compagnie più giovani. Il Teatro de’ Servi, da sempre “casa” della commedia per eccellenza, apre le porte del suo salotto per far divertire e sognare attraverso nuove commedie, con la loro ironia, le loro situazioni e personaggi brillanti, che intrigano e coinvolgono.

Non mancheranno poi eventi speciali, serate di stand-up comedy.

La nuova stagione è online all’indirizzo www.teatroservi.it

STAGIONE 2026/2027

PROSA – Commedie in abbonamento fisso

6 – 18 OTTOBRE 2026

SE TI SPOSO MI ROVINO

Scritto e diretto da: Marco Cavallaro

Con: Marco Cavallaro, Tonia Garardo, Francesca Verrelli, Elena Scuderi, Francesca Cannizzo, Riccardo Giacomini

Un incallito scapolo, convinto di poter gestire ogni relazione a modo suo, si ritrova intrappolato nella più grande confusione della sua vita quando propone matrimonio a più donne contemporaneamente. L’arrivo simultaneo delle promesse spose trasforma la sua casa in un campo di battaglia di bugie, sotterfugi e colpi di scena.

27 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE 2026

DUE CUORI IN CHAT

Autore: Ray Cooney

Regia: Matteo Vacca

Cast: Matteo Vacca, Maurizio Di Carmine, Marco Fiorini, Eleonora Santini, Annalisa Amodio, Alessandro Bevilacqua, Martina Iuele

Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto, in questo caso un doppio segreto! Tutto sembra andare a gonfie vele per Mario Rossi, tassista, sposato da vent’anni con Barbara, con cui vive a Piazza Irnerio e con Carla, con cui vive a Piazza Risorgimento, con le quali Mario ha anche due figli adorabili: Alice avuta da Carla e Giacomo, avuto da Barbara. Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, Mario riesce per anni a nascondere la doppia famiglia, ma la vita ai tempi dei social può essere molto complicata. Infatti un giorno Alice e Giacomo, non sapendo di essere fratello e sorella, si conoscono in chat e decidono di incontrarsi ma questo non puo’, anzi non deve avvenire, ed e’ per questo che il povero tassista, aiutato dall’amico Walter alle prese con il suo vecchio padre, cercherà con ogni mezzo di mantenere ilsegreto della sua doppia vita. Quel che ne segue è un susseguirsi di equivoci, coincidenze e bugie che, con un ritmo infernale, ci porteranno ad un finale inaspettato. Uno spettacolo pieni di situazioni comiche deliranti in cui il pubblico diventerà partecipe e complice.

17 – 29 NOVEMBRE 2026

IL CLUB DELLE SINGLE

Scritto e diretto da: Roberto D’Alessandro

Con: Alessandra De Pascalis, Marina Vitolo, Fulvia Lorenzetti, Kevin di Sole, Andrea Garofoli

Tre donne cinquantenni, amiche inseparabili e accomunate da una lunga serie di delusioni sentimentali, finiscono per convivere sotto lo stesso tetto per sostenersi… e per odiare insieme il genere maschile. La loro casa diventa una sorta di “zona franca”, un rifugio anti-uomo. Con loro vive Lelio, un ragazzo alla pari: timido, nerd, remissivo, costantemente vittima delle loro frustrazioni e dei loro sfoghi. L’arrivo di Abil, un affascinante ginecologo marocchino, manda in tilt l’equilibrio della casa. Le tre, che da anni hanno messo in pausa la femminilità, riscoprono improvvisamente: depilazioni selvagge, trucchi dimenticati, abiti troppo stretti, rivalità adolescenziali. La casa si trasforma in un campo di battaglia ormonale. La situazione degenera fino a sfiorare un comportamento inappropriato da parte delle tre… Quando accade l’inaspettato…

8 – 20 DICEMBRE 2026

MA CHE BELL’IKEA

Di: Gianni Clementi

Regia: Nicola Pistoia

Con: Danila Stalteri, Massimiliano Vado

“Ma che bell’Ikea” – questo il titolo dello spettacolo – è ambientato nella periferia romana, dove in uno stabile di nuova costruzione si incrociano le vite di due coppie alla ricerca del loro primo appartamento. La prima, borghese e politically correct, è ancora incerta sull’acquisto e si perde nell’area destinata al bagno. Pochi istanti dopo, dallo stesso bagno, appare un’altra coppia, impegnata nell’identico sopralluogo. I due non potrebbero essere più diversi dai futuri vicini di casa. Venditore ambulante lui, ex prostituta rumena lei, sono i classici coatti della porta accanto. Le due coppie si ritrovano a condividere lo stesso ambiente, acquistando due appartamenti nello stesso edificio ma su piani diversi. Il loro stupore per questa convivenza aumenta quando scoprono che le rispettive abitazioni non solo sono identiche strutturalmente, ma hanno anche lo stesso arredamento. Sotto il segno di IKEA, riconoscono mobili, quadri e soprammobili. E anche le abitudini di vita non sono poi tanto dissimili. Ma cosa possono avere in comune una vegana e una ex prostituta? Un avvocato progressista e un ultrà tendenzialmente nazista? Inizia così una sorta di frequentazione forzata, per tentare di scoprire il perché di simili sconcertanti coincidenze. Una commedia tutta da ridere, in cui non sarà difficile riconoscere anche una piccola parte della propria vita.

26 DICEMBRE – 10 GENNAIO 2027

RIUNIONE CONDOMINIALE

Di: N.L. White

Regia: Luca Ferrini

Con: con Riccardo D’Alessandro, Antonia Di Francesco, Luca Ferrini, Andrea Lintozzi, Alberto Melone, Elettra Zeppi

Un fatiscente palazzetto di periferia e un inatteso colpo di fortuna: i pochi condomini superstiti, grazie al generoso lascito testamentario di un condomino da poco deceduto, hanno ristrutturato e trasformato l’edificio, almeno in apparenza, in un piccolo gioiello immobiliare pronto per essere venduto a un acquirente facoltoso e ignaro. Non resta che una cosa da fare prima di mettere le mani sui soldi, una semplice riunione condominiale per firmare, all’unanimità, l’ultimo verbale insieme all’accordo di vendita. Ma dietro questa semplicità è in agguato il caos e i condomini, si troveranno a risolvere un imprevisto tanto assurdo quanto esilarante. Un vortice di equivoci, travestimenti e fughe improbabili, in cui tutti inizieranno a domandarsi non se riusciranno a vendere il palazzo, ma se riusciranno a sopravvivere fino all’ora di pranzo. Una commedia corale e frenetica che innesta la comicità delle riunioni condominiali nella migliore ed esilarante tradizione della farsa d’autore

12 – 24 GENNAIO 2027

AMORE CERCASI…GATTO INCLUSO

Di: Valeria Cavalli

Regia: Alberto Oliva

Con: Monica Faggiani, Arturo di Tullio, Dario Merlini

Giovanni e Agata, sposati da quindici anni, conducono una vita tranquilla fatta di abitudini, piccoli rituali quotidiani e qualche inevitabile incomprensione. Una sera, per gioco, decidono di affacciarsi al mondo dei social e delle app di incontri, dando il via a una serie di situazioni imprevedibili, divertenti e sorprendenti. Tra ironia, segreti e desideri nascosti, Amore cercasi… Gatto incluso è una commedia brillante che riflette sulle relazioni di coppia, sulla famiglia e sulla ricerca di sé, con un finale ricco di colpi di scena. A osservare e commentare tutto, un testimone d’eccezione: il gatto Ettore.

2 – 14 FEBBRAIO 2027

COSì È (SE VI PARE)

Di: Luigi Pirandello

Regia: Luca Ferrini

Cast: Vittorio Carotenuto, Aurora Cataldi, Riccardo D’Alessandro, Alessandra De Pascalis, Antonia Di Francesco, Alessandro Moser, Veronica Stradella, Andrea Verticchio, Valeria Monetti, Luca Ferrini

Una rilettura contemporanea del capolavoro di Pirandello, dove tutto ruota attorno a una domanda impossibile: esiste una verità assoluta? In una comunità dominata dalla curiosità e dal sospetto, il misterioso rapporto tra il signor Ponza, sua suocera e una donna che nessuno riesce a identificare trascina tutti in un vortice di supposizioni. Una commedia amara e lucidissima che continua a interrogare il presente, mettendo in scena il fragile confine tra realtà, percezione e giudizio.

23 FEBBRAIO – 7 MARZO 2027

SE DEVI DIRE UNA BUGIA E’ MEGLIO DIRLA GROSSA

Autore: Ray Cooney

Adattamento: Matteo Vacca

Traduzione: Maria Teresa Petruzzi

Produzione: Politeama S.r.l.

Regia: Matteo Vacca

Aiuto regia: Giulia Perini

Scenografie: Lina e Giovanni Valgimigli

Cast: Matteo Vacca, Marco Fiorini, Alessandro Bevilacqua, Cristiano Arsi’, Eleonora Santini, Serena Ricci, Elena Pandolfi, Martina Cervoni

Un incontro segreto in albergo dovrebbe restare una semplice scappatella. Ma tra intrusioni, bugie improvvisate, identità scambiate e porte che si aprono al momento sbagliato, il piano precipita in un caos esilarante. Una macchina comica perfetta, dove ogni menzogna genera un disastro ancora più grande.

16 – 28 MARZO 2027

TANA LIBERA TUTTI

Di: Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Simone Giacinti

Regia: Andrea Palotto

con Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Simone Giacinti

In un carcere, detenuti e personale si confrontano in un susseguirsi di confessioni, tentativi di fuga e rivelazioni inattese. Una commedia che parla di libertà e cambiamento.

6 APRILE – 18 APRILE 2027

BAMBOCCIONI

Di: Roberto D’Alessandro

Regia: Nicola Pistoia, Roberto D’Alessandro

con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini

Tre laureati, Anton Giulio, Gianni Alberto e Antonino, vivono ancora a casa con le rispettive madri, incapaci di affrontare la vita adulta nonostante il grande bagaglio culturale.

Il sindaco, deciso ad aiutarli a inserirsi finalmente nel mondo del lavoro e nella società, mette a disposizione alcuni appartamenti cittadini per disoccupati come loro, chiedendo in cambio soltanto qualche ora di servizio sociale a settimana. Così i tre “bamboccioni” si ritrovano, loro malgrado, a convivere sotto lo stesso tetto.

Tra gag, incomprensioni e goffi tentativi di adattarsi alla quotidianità, la situazione si complica quando nella loro vita entrano Lucida, una prostituta alcolizzata, e Nevio, un senzatetto per scelta. Il confronto tra le fragilità dei protagonisti — figli eterni incapaci di crescere — e la dura realtà di chi vive ai margini porta a momenti di comicità genuina ma anche una riflessione sulle crepe della nostra società.

Una commedia alterna ironia e malinconia, offrendo un ritratto lucido e affettuoso dell’Italia contemporanea: un Paese in cui, tra precarietà e dipendenza affettiva, diventare adulti sembra la vera impresa.

27 APRILE – 9 MAGGIO 2027

E PENSARE CHE ERAVAMO COMUNISTI

Scritto e diretto da: Roberto D’Alessandro

Con: Roberto D’Alessandro

Giulia e Rinaldo, un tempo uniti dagli ideali delle lotte studentesche degli anni Settanta, si ritrovano dopo vent’anni a vivere visioni della vita sempre più distanti. Mentre lei continua il suo impegno politico, lui conduce una vita più moderata, assistendo con amarezza all’allontanamento della moglie. Intorno a loro ruota una famiglia vivace e contraddittoria, tra figli in cerca della propria strada, un domestico filosofo e una zia dal carattere travolgente. Quando il figlio Enrico decide di candidarsi nelle liste del centro-destra, gli equilibri familiari saltano, dando vita a scontri, incomprensioni e situazioni esilaranti. Solo un evento improvviso riuscirà a riportare dialogo e armonia. Una commedia brillante e attuale che, tra risate e riflessioni, racconta le divisioni ideologiche e gli affetti che continuano a tenere unite le famiglie.

18 – 30 MAGGIO 2027

DISPERATAMENTE CASALINGHE

Di: Cinzia Berni, Guido Polito

Regia: Cinzia Berni

Con: Francesca Nunzi, Maria Lauria, Loredana Piedimonte, Francesca Ceci

Dopo il successo di “Casalinghi Disperati” una nuova, divertente commedia tutta al femminile. “Disperatamente Casalinghe” è la storia di 4 donne tra i quaranta e i cinquant’anni che si trovano a dover affrontare la vita da divorziate, in ristrettezze economiche, alle prese con gli alimenti degli ex mariti, la difficoltà di trovare lavoro e il ruolo materno. Carla, Stefy, Angela e Nadia, vivono in una casa famiglia data loro dai servizi sociali, perché non hanno abbastanza soldi per pagare un affitto. Le quattro protagoniste sono lo specchio delle donne di oggi, di cui si percepisce l’emancipazione voluta o a volte subita. Femmine che devono essere forti, anche quando sono fragili. Una commedia che affronta, con ironia, problematiche sociali attuali, piccole e grandi storie di comica disperazione quotidiana.

PROSA – Commedie brevi, in abbonamento libero

1 – 4 OTTOBRE 2026

BELLISSIME

Voci di donne. Racconti di canzoni

Con: Syria e Massimo Germini

Un viaggio musicale e narrativo attraverso le voci femminili che hanno segnato la storia della canzone italiana. Dai grandi classici del dopoguerra fino alla musica contemporanea, uno spettacolo che intreccia racconti, ricordi e canzoni, restituendo il ritratto di artiste che hanno raccontato emozioni, cambiamenti sociali e intere generazioni.

22 – 25 OTTOBRE 2026

NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO

Di: Francesco Brandi

Regia: Max Pisu

Con: Lorenzo Cordara, Matteo Pisu

Un gioco teatrale comico e surreale, vincitore del Premio Flaiano 2009, che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi, dove i valori dell’uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un progressivo impoverimento spirituale. Due uomini, Tobia (Matteo Pisu) ed Ivan (Lorenzo Cordara), si incontrano di notte su un ponte della periferia di una grande città. Li accomuna la singolare circostanza che nello stesso momento hanno pensato di compiere il medesimo gesto: suicidarsi gettandosi dal ponte. Tobia è un vip della tv, opinionista-tuttologo caduto in disgrazia per aver involontariamente offeso un alto papavero della televisione. Dopo aver visto la sua popolarità definitivamente annientata, decide di farla finita. Ma proprio nel fatidico instante in cui sta per lanciarsi dal ponte, appare Ivan, garagista, uomo semplice ma di una piacevole concretezza che decide di levarsi la vita dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Dall’incontro-scontro di questi due personaggi provenienti da mondi così lontani, con prospettive così diverse, nasce il dramma o la commedia, secondo la personale lettura degli avvenimenti. Uno spettacolo brillante, ma allo stesso tempo riflessivo, dove lo spettatore sarà continuamente sorpreso da colpi di scena trovandosi lui stesso a pensare chi dei due protagonisti dovrà buttarsi per primo.

12 – 15 NOVEMBRE 2026

ACQUA E ZUCCHERO

Di: Clio Evans

Regia: Riccardo D’Alessandro

Con: Clio Evans, Lele Spedicato

Acqua e Zucchero, spettacolo di Clio Evans, è un viaggio emotivo e visionario nel mondo del diabete di tipo 1. Dalla paura e disorientamento di una famiglia dopo la diagnosi, passando per momenti ironici e surreali, la scena si popola di ricordi, figure simboliche e personificazioni come Diabete e Insulina, legati da un rapporto inevitabile e conflittuale. Tra realtà e incubo, emerge infine la voce della protagonista, che rivela cosa significa davvero convivere con la malattia: un percorso dal disagio alla consapevolezza, fino a un inaspettato finale.

3 – 6 DICEMBRE 2026

IL CONFINE

Di: Kieran Lynn

Regia: Luca Ferrini

Con: Nicole Rossi, Riccardo D’Alessandro, Andrea Verticchio

«Quando siamo venuti a fare una passeggiata romantica nel parco non pensavamo di finire in una crisi internazionale». Arthur e Olivia, una giovane coppia innamorata, si ritrovano improvvisamente divisi dalla nascita di un nuovo confine che li colloca in due nazioni appena create e già ostili. Sotto lo sguardo impassibile di una guardia di frontiera, i due scoprono l’assurdità di una linea tracciata con un semplice nastro adesivo, priva di senso ma sufficiente a mettere in crisi il loro amore. Mentre le tensioni tra i due paesi crescono fino alla minaccia della guerra, Arthur e Olivia iniziano a dubitare della propria unione. Quando il confine viene strappato, saranno proprio loro a ricostruirlo, ormai prigionieri delle proprie divisioni. Tra umorismo nero e comicità surreale, la commedia riflette sul concetto di confine come linea immaginaria eppure invalicabile, in un non-tempo che parla delle guerre di ieri, di oggi e soprattutto di domani.

28 – 31 GENNAIO 2027

UNA COPPIA QUASI PERFETTA

Di e con: Rocco Ciarmoli, Laura De Marchi

Regia: Laura De Marchi con la collaborazione di Camillo Ventola

Lo spettacolo parte da una domanda tanto semplice quanto attuale: esiste ancora la coppia? In un mondo fatto di social network, app di incontri, relazioni fugaci e nuove forme di amore, la vita di coppia sembra sempre più fragile e complessa. Attraverso una serie di situazioni ironiche e paradossali, incontriamo tre coppie di età diverse: due trentenni alla ricerca dell’amore, due cinquantenni alle prese con le piattaforme di incontri e, infine, Luciana e Ubaldo, settantenni insieme da oltre quarant’anni che, proprio quando sembrano aver raggiunto un equilibrio perfetto, si confrontano con un desiderio inatteso: avere un figlio. Tra comicità e riflessione, lo spettacolo affronta i temi dell’amore, della genitorialità e delle trasformazioni delle relazioni contemporanee, senza offrire risposte definitive ma invitando il pubblico a interrogarsi sul significato della coppia oggi.

18 – 21 FEBBRAIO 2027

ALGORITMO

Di: Raffaello Tullo, Andrea Delfino

Regia: Marco Rampoldi

Con: Raffaello Tullo, Martina Salvatore

In un futuro non troppo lontano, un uomo solo e smarrito si vede recapitare a casa un pacco ina teso. È lo scatolone che contiene Martie: un futuristico robot umanoide, dalle sembianze incredibilmente umane, in grado di acquisire, con sorprendente rapidità, qualunque tipo di informazione e che, a traverso un sofisticatissimo algoritmo, regola il suo comportamento in base agli stimoli ricevuti. Dopo un’iniziale e comprensibile diffidenza, il protagonista decide di prestarsi al gioco e progressivamente scopre in Martie un’assistente perfe ta, una compagna di vita e di musica che sarà in grado di risolvere tu ti i suoi problemi e che lo aiuterà persino a tirar fuori vecchi sogni dal casse to. Ciò che ne segue è un mix esilarante di musica, poesia, incanto, magia e…ritmo. A traverso un’ironica e creativa narrazione, lo spe tacolo invita il pubblico a rifle tere, ridendo, su rischi e benefici dell’intelligenza artificiale, affrontando temi come il progresso, l’identità, la solitudine, il potere umanizzante della musica e quella polvere che troppo spesso lasciamo che si depositi sui sogni.

11 – 14 MARZO 2027

VE NE DICO QUATTRO

Di: Pino Strabioli, Fabio Masi

Con: Pino Strabioli

Un racconto teatrale fatto di memorie, immagini e incontri che rende omaggio ad alcuni grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento, tra affetto, ironia e nostalgia.

1 – 4 APRILE 2027

BARBARI, BARBERINI E BARBITURICI

Di: Daniele Falleri, Urbano Barberini

Regia: Daniele Falleri

Con: Urbano Barberini

Tra risate e confessioni, Urbano Barberini affronta le sfide legate alla sua eredità familiare, superando i limiti del politically correct. Un viaggio tragicomico tra successi e fragilità. È il percorso a ostacoli di un aristocratico deciso a non farsi sopraffare dai propri antenati. Un one-man-show irriverente, colto e sorprendentemente autoironico. “Quello che non distrussero i barbari, lo distrussero i Barberini”. Se tale affermazione popolare vi sembra un’iperbole, questo spettacolo vi farà ricredere. La spregiudicata coppia artistica Barberini-Falleri torna all’attacco frugando nel movimentato albero genealogico di chi è stato per anni l’inappuntabile partner di Franca Valeri.

22 -25 APRILE 2027

BOOMER- UN PAPA’ SUL SOFA’

Di: Paolo Caiazzo, Daniele Ciniglio

Regia: Paolo Caiazzo

con Paolo Caiazzo, Nicola Pavese, Daniele Ciniglio, Gioia Miale

Quando Daniele chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per laurearsi in giurisprudenza papà Paolo, avvocato sfigato non batte ciglio, e lo sistema in un suo piccolo appartamento nel centro della città. Attratto e distratto dalla movida il ragazzo si arretra con gli esami, e per sostenere il suo tenore di vita decide così di fittare una stanza a Nicola, coetaneo meno fortunato che sbarca il lunario con piccoli lavori occasionali. La loro convivenza è complicata visto i loro caratteri e storie di vita diametralmente opposti. L’unico punto in comune sono le difficoltà amorose. Nicola ha una sua fidanzata immaginaria e Daniele vive un amore non corrisposto con una dirimpettaia. In casa piomba spesso e volentieri Assunta, madre di Nicola. Troppo presto abbandonata dal marito, si mostra apprensiva e disponibile ma la sua personalità ambigua nasconde un rilevante scheletro nell’armadio. Il precario equilibrio casalingo viene messo ancora più in pericolo con l’arrivo di Paolo che, messo alla porta dalla sua seconda compagna, chiede ospitalità al figlio… in casa sua. Quella che doveva essere però una sola notte di emergenza su un sofà diventa una convivenza a tre generando scontri ed incontri generazionali. Il Boomer, dopo un primo momento di sconforto, decide di reagire e di vivere intensamente la sua nuova vita da single. I ragazzi pur di liberarsi di quella presenza scomoda, le proveranno tutte per fargli trovare una nuova compagna: da escort a siti d’incontro. Tra nuovi equilibri ed amori impossibili c’è forse a portata di mano l’opportunità di creare una nuova famiglia? Chi verrà vedrà!

13 – 16 MAGGIO 2027

LA COLOMBA E L’ELEFANTE

Una visita a casa di Frida Kahlo e Diego Rivera

Di: Roberto D’Alessandro, Federico Faldi

Regia: Roberto D’Alessandro

Con: Debora Caprioglio, Roberto D’Alessandro

Il teatro ha lo straordinario potere di trasportarci con l’immaginazione ovunque ci serva di essere: eccoci quindi nella Casa Azul dove Frida Kahlo e Diego Rivera, soprannominati L’Elefante e La Colomba per le loro fattezze fisiche, hanno vissuto insieme per tantissimi anni. I due stanno dando un ricevimento e Diego accoglie il pubblico in sala come se lo facesse entrare nel salone di casa. Quando tutti gli “ospiti” si saranno accomodati entrerà Frida. Dopo una breve presentazione la coppia decide di fare il gioco della verità: una serie di domande, anche molto indiscrete, poste dal pubblico. Frida e Diego risponderanno alle domande litigando, spalleggiandosi, e, senza mai sottrarsi alla verità, racconteranno la loro arte e le loro vite. Una tra le storie d’amore più celebri e intense del mondo dell’arte, vissuta sullo sfondo di un Messico attraversato da una delle più grandi rivoluzioni del Novecento.

EVENTI

10 NOVEMBRE

VELIA LALLI

ERA MEGLIO MORIRE DA PICCOLI

Storia di una crisi di mezza età. La nostra. Storia di amici che: “Basta città, voglio l’orto”.

Storia di cambi di paradigma, di resilienza e altre espressioni vuote. Storia di quelli che allora era meglio Berlusconi. Storia di nuovi, drammatici, assetti ormonali. Storia di grandi successi. Degli altri. Storia della fine dei “ragazzi di oggi” di Luis Miguel. Storia di quando ti svegli e realizzi che: invecchiare no. Era meglio morire da piccoli. Velia Lalli è la Santa Patrona della stand-up comedy italiana. Esordisce nella comicità nel 2009 con il gruppo di rivoluzione comica “Satiriasi”, diventando la prima (e a lungo, unica) stand up comedian donna italiana. Innova drasticamente le tematiche e il linguaggio comico femminile, il che le regala censura, critiche, indignazione sparsa. Circostanza di cui va molto fiera. La sua relazione più lunga dura da 10 anni, con Comedy Central, ma ha intrattenuto relazioni parallele di anni con Rai2 e Rai3, oltre a diverse relazioni occasionali con Audible, Radio Globo, le conferenze TEDx e numerose altre collaborazioni da una botta e via.

11 NOVEMBRE

BAZ

OUTSIDER

Un outsider è colui che nessuno si aspetta di vedere vincere la maratona. E BAZ, eterno ragazzino del mondo dello spettacolo, lo sa bene. Ha fatto di tutto: radio, libri, stand-up comedy, musical… eppure, in ogni campo, continua a essere considerato un outsider! Forse è una maledizione, forse un superpotere, o forse semplicemente è allergico alle etichette. In questo nuovo show, BAZ ci trascina nel suo universo di “fuori posto”, dove sentirsi inadeguati non è solo la norma, ma anche un’opportunità per spiazzare il mondo. Preparatevi a un’esplosione di energia che demolisce i cliché come un bambino con un castello di sabbia, con ironia tagliente su ignoranza, razzismo e l’impero dei social. Si ride, si canta e, forse, ci si commuove un po’. “Outsider” è uno spettacolo per chi ha sempre preferito stare in disparte, per chi non ha mai capito le regole del gioco… e per chi ha sempre sospettato che il gioco fosse truccato. Venite a ridere delle nostre miserie, delle nostre bugie e, soprattutto, delle assurde convenzioni che ci tengono prigionieri.

01 DICEMBRE

DIKELE

A TEATRO

Antonio Dikele Distefano annuncia a sorpresa nel giorno del suo compleanno Dikele a Teatro, un nuovo progetto live che porterà nei teatri italiani uno degli autori e storyteller più influenti e riconoscibili della sua generazione. Quattro appuntamenti, a partire dal debutto napoletano (29 novembre – Teatro Bolivar), per poi proseguire a Roma l’1 dicembre al Teatro de’ Servi, il 4 dicembre a Milano al Teatro Oscar e a Torino l’11 dicembre al Teatro Cardinal Massaia. Uno spettacolo intimo, diretto e senza filtri in cui Dikele trasforma il teatro in uno spazio di condivisione autentica, abbattendo il confine tra palco e pubblico. Attraverso racconti personali, riflessioni e momenti di dialogo, Dikele a Teatro diventa un’esperienza collettiva costruita attorno alle emozioni, alle fragilità e alle storie che accomunano tutti. Una scena scarna con al centro l’unicità di Antonio che ha fatto del racconto in tutte le sue forme, dall’intervista al romanzo, dalla regia al podcasting, fino alle forme di media più contemporanee.

26 GENNAIO

CARLOTTA RONDANA

FEMMINILE SINGLE(ARE)

Carlotta Rondana porta in scena una comedy sociologica che indaga con ironia stereotipi, complicità e difficoltà d’incontro tra i generi. Una ricerca vestita da comedy show, che con irriverenza guarda nelle difficilissime e tragicomiche dinamiche tra donne e uomini, generi distinti che tante volte sembrano vivere in mondi lontani e paralleli. La protagonista attraversa stereotipi, abitudini e convinzioni, pone l’attenzione sulle difficoltà comunicative e sulle aspettative che condizionano gli incontri. Il femminile di questo spettacolo non esclude il maschile, ma ne ricerca fortemente la complicità. Propone i rapporti tra i generi senza ricorrere a contrapposizioni nette. Nel corso della rappresentazione l’interprete utilizza cambi di ritmo e variazioni caratteriali per richiamare figure del proprio passato narrativo. Attraverso questi passaggi costruisce un quadro in cui emergono fragilità, resistenze e tentativi di dialogo tra i due generi. Il lavoro evita soluzioni didascaliche e colloca l’attenzione sulle modalità con cui donne e uomini affrontano il desiderio e la possibilità di costruire relazioni, con un linguaggio che mantiene un equilibrio tra osservazione personale e dimensione collettiva. Carlotta struttura la storia in episodi che alternano tono leggero, comico, intimo e drammatico, affidando alla trasformazione scenica del suo personaggio il compito di creare un percorso unitario.

16 FEBBRAIO – 17 FEBBRAIO 2027

GUIDO DAMINI

Guido Damini, cremonese, classe ’95, “storico da bar” specializzato nella narrazione di disfatte epiche, senza mai abbandonare la leggerezza e l’ironia che lo contraddistinguono. È laureato cum laude in storia moderna. Dal 2021 cura la rubrica “Guido nella storia” in onda con Andrea e Michele su Radio Deejay e conduce il podcast “Le Caporetto degli altri”, serie prodotta da One Podcast, dedicata al lato meno trionfante della storia di popoli e condottieri immortalati nel fragore delle loro sconfitte. Attraverso la sua divulgazione Guido coltiva una missione difficile e grandiosa: cambiare per sempre, in Italia, il racconto di guerre, personaggi e imprese del passato. Perché l’idea di storia di Guido è quella di uno show che restituisca il senso generale delle cose, una materia da aprire alla gente attraverso l’immediatezza e l’ironia. Preferibilmente, prendendo qualcuno per i fondelli. Una Storia che, attraverso la leggerezza della comunicazione, possa fornire a tutti le chiavi per un’analisi intelligente del presente.

09 MARZO

FABIAN GRUTT

GIOVANE

Questo spettacolo nasce dagli ultimi due anni. Due anni complicati. Due anni di crescita. Anni in cui la famiglia cambia, i figli crescono e portano dentro casa i loro veri problemi. Anni in cui non puoi più essere soltanto quello leggero. E proprio mentre tutto si fa più serio, e qualche ruga ti segna il volto, scopri una cosa sorprendente: nonostante tutto, dentro ti senti ancora giovane.

30 MARZO – 31 MARZO 2027

MAURA BLOOM

LIVE

È una comica, attrice e scrittrice. Ha creato quello che ama definire il suo “multiverso satirico”, un universo narrativo in cui i ruoli di genere vengono ribaltati e gli stereotipi diventano materia comica. Attraverso personaggi come il Bambolotto e il Principesso, unisce ironia e riflessione sociale, affrontando temi contemporanei con uno stile leggero ma capace di stimolare il pensiero. In pochi mesi ha costruito una community di oltre 90.000 persone, portando i suoi contenuti dai social al teatro. Il suo primo monologo di un’ora ha già registrato il tutto esaurito e nel 2025 salirà sul palco del TEDx Ischia, portando la sua visione e il suo linguaggio creativo a un nuovo pubblico. Il suo stile combina la leggerezza della stand-up comedy con il desiderio di aprire spazi di dialogo e nuove prospettive, sempre accompagnati da autoironia, libertà creativa e uno sguardo originale sulla realtà.

20 APRILE

MIRIAM GALANTI

VITA DA BIONDA

di Miriam Galanti e Giorgia Ciotola

“Vita da bionda” nasce da un’idea di Miriam Galanti, che ha deciso di raccontare la propria esperienza di bionda in una società dove l’apparenza può aprire alcune porte ma chiuderne altre. Essere così significa non solo attirare attenzioni non richieste, ma soprattutto fare i conti con pregiudizi e stereotipi: un fenomeno che nel testo è stato battezzato “biondoshaming”. Giorgia Ciotola, che ne firma la regia, è anche co-autrice insieme a Miriam di questo testo che, tra ironia e sarcasmo, smonta i luoghi comuni. Lo spettacolo esplora le difficoltà quotidiane di una ragazza bionda e bella che fatica ad essere presa sul serio in un mondo che ama le etichette facili. Perché, come scrivono Galanti e Ciotola, “se sei bionda e carina, o sei stupida o sei mignotta; se in più sei pure allegra e sorridente, allora sei sicuramente sia stupida che mignotta.”

11 MAGGIO

LAURA FORMENTI

SKINCARE PER L’APOCALISSE

scritto con Giuseppe della Misericordia e Gianluca Ettori

I disturbi mentali sono in aumento, e non solo quelli dei leader politici, gli estremismi e i fanatismi dilagano online e nella vita reale. Noi resistiamo diventando sempre più individualisti e soli, prendendo integratori, partecipando alle maratone e facendo skincare. La soluzione? Mollo tutto e vendo foto di piedi! E se invece fosse l’umorismo l’ultimo baluardo della nostra sanità fisica e mentale? Lo scrittore Amos Oz sostiene che “fintanto che il il tuo senso dell’umorismo tiene sei almeno in parte immune al fanatismo”. Grazie, facile dirlo per Oz. Lui è un mago!

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it

PER ABBONAMENTI: https://teatroservi.it/abbonamenti