Oroscopo di oggi, venerdì 19 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 19 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Armonica a Saturno, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole, più intraprendente del nostro carattere. Socievolezza in rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un magnetismo irresistibile capace di affascinare chiunque ci avvicini.
Toro
È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando, per quanto possibile, di stringere alleanze con persone fidate. Proponiamo progetti di collaborazione, cerchiamo l’appoggio e il sostegno altrui, troveremo le porte aperte.
Gemelli
Grazie a Saturno, la Luna nel segno ammortizza le uscite impreviste, gli incassi rimandati, con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Riusciamo a focalizzare i problemi e a risolverli, possiamo contare su qualcuno pronto a darci una mano.
Cancro
Una lieve inquietudine, che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Una sana dose d’introspezione e l’interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente.
Leone
Se attualmente ci sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Grandiosa la Luna in sestile, che alleggerisce l’umore e sollecita la curiosità proponendoci nuovi contatti.
Vergine
Il quadrato della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa. Stiamo percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non roviniamo tutto con l’insicurezza.
Bilancia
Dai Gemelli, una bella Luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo e in società spopoliamo. Una giornata fervida di idee, progetti, opportunità di cambiamento che favoriscono piccoli o grandi viaggi.
Scorpione
Per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltiviamo la fiducia, l’ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse, complicate.
Sagittario
La Luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buonsenso. Fare un passo indietro, piuttosto che andare avanti, se abbiamo dubbi, serve a darci il tempo per dissiparli.
Capricorno
Tutto in regola. Giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte personale. Contatti da salvare in rubrica, possono tornarci utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione, ma inevitabilmente ciò attira qualche inimicizia.
Acquario
La Luna è in sestile con Saturno. Con queste premesse, le amicizie sono luminose. Domenica interessante: il carisma ci assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e persino chi più amiamo oggi ci trova irresistibili.
Pesci
Situazione incerta. I dubbi riguardano in modo particolare l’attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire gestire tutto questo al meglio. Lo scenario è più promettente di come lo dipingiamo. Sappiamo di poter contare su intuizioni e protezioni.