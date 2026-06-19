Obesità e fegato grasso: buoni risultati con survodutide in fase III

In pazienti con obesità e fegato grasso, survodutide in fase III riduce il grasso viscerale del 34% e quello epatico del 63%

Non solo perdita di peso, ma un’azione mirata sui principali driver della disfunzione metabolica. Sono questi i risultati che emergono dagli studi di fase III SYNCHRONIZE-1 e SYNCHRONIZE-MASLD, presentati al congresso

dell’American Diabetes Association (ADA) 2026 e pubblicati contemporaneamente sul New England Journal of Medicine e su Nature Medicine. I dati mostrano che survodutide, agonista duale dei recettori del glucagone e del GLP-1 sviluppato da Boehringer Ingelheim, è in grado di indurre una significativa riduzione del grasso viscerale e del grasso epatico, preservando al contempo la massa magra.

I risultati ampliano quanto già comunicato nei mesi scorsi, quando lo studio SYNCHRONIZE-1 aveva dimostrato una perdita di peso fino al 16,6% dopo 76 settimane di trattamento negli adulti con obesità o sovrappeso senza diabete di tipo 2.

Un dimagrimento “metabolicamente intelligente”

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi dettagliata dello studio SYNCHRONIZE-1 riguarda la qualità della perdita di peso. Nei pazienti sottoposti a valutazioni mediante risonanza magnetica, survodutide ha determinato una riduzione fino al 34% del grasso viscerale, quello localizzato intorno agli organi addominali e maggiormente associato a rischio cardiovascolare, diabete e malattie metaboliche.

Parallelamente, la perdita di massa magra è risultata contenuta: alla dose più elevata, la quota di tessuto magro rappresentava non più del 10,8% della variazione complessiva della composizione corporea, indicando che il calo ponderale è stato guidato prevalentemente dalla riduzione della massa adiposa.

Un ulteriore dato di rilievo è la riduzione fino al 63,1% del contenuto di grasso epatico dopo 76 settimane di trattamento.

Benefici anche nella steatosi epatica metabolica

I risultati dello studio SYNCHRONIZE-MASLD confermano il potenziale del farmaco anche nei pazienti con malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica (MASLD), con evidenza di infiammazione e/o fibrosi.

Lo studio ha raggiunto entrambi gli endpoint primari. Fino all’84,2% dei pazienti trattati con survodutide ha ottenuto una riduzione relativa di almeno il 30% del grasso epatico, rispetto al 24,3% del gruppo placebo. Parallelamente, la perdita di peso ha raggiunto il 12,2% contro l’1% osservato nei controlli.

Particolarmente significativo il dato sulla normalizzazione del contenuto lipidico del fegato: il 61% dei pazienti trattati ha raggiunto valori inferiori al 5% di grasso epatico dopo 48 settimane, rispetto al 5,7% del gruppo placebo.

Sono inoltre emersi segnali favorevoli sui biomarcatori di danno epatico, tra cui la riduzione dei livelli di alanina aminotransferasi (ALT), indicativa di una diminuzione dell’infiammazione epatica.

Un meccanismo d’azione complementare

Survodutide appartiene alla nuova generazione di agonisti duali glucagone/GLP-1. Il farmaco combina due meccanismi complementari: da un lato l’agonismo del recettore GLP-1 riduce l’appetito e aumenta sazietà e senso di pienezza; dall’altro l’attivazione del recettore del glucagone sembra esercitare effetti diretti sul fegato, favorendo la riduzione del grasso epatico, il miglioramento del metabolismo energetico e la riduzione dell’infiammazione e della fibrosi.

Secondo Lee Kaplan, direttore dell’Obesity and Metabolism Institute di Boston e presidente del comitato esecutivo del programma SYNCHRONIZE, questi risultati dimostrano che «la perdita di peso è solo una parte della storia» e che l’obiettivo delle nuove terapie deve essere quello di affrontare anche le complicanze metaboliche associate all’obesità.

Sicurezza in linea con la classe GLP-1

Il profilo di sicurezza è risultato coerente con quello osservato per gli altri farmaci basati sul GLP-1. Gli eventi avversi più frequenti sono stati gastrointestinali, prevalentemente nausea, vomito, diarrea e stipsi, generalmente di intensità lieve o moderata e concentrati nella fase di incremento della dose.

Nel SYNCHRONIZE-1 il 19% dei pazienti ha interrotto il trattamento per eventi gastrointestinali, rispetto al 2,9% del gruppo placebo. Non sono emersi nuovi segnali di sicurezza.

Un programma clinico sempre più ampio

Boehringer Ingelheim sta investendo in un vasto programma di sviluppo clinico per survodutide. Oltre agli studi registrativi nell’obesità, il farmaco è attualmente in fase III nei trial LIVERAGE e LIVERAGE-Cirrhosis per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) con fibrosi avanzata e cirrosi compensata.

Sono inoltre previsti nuovi studi dedicati a popolazioni specifiche, tra cui donne con obesità (SYNCHRONIZE-HERA), pazienti con MASLD o MASH precoce e alterazioni cardiache (ELEVATE-LIVER) e soggetti che effettuano lo switch da altri agonisti del GLP-1 (SYNCHRONIZE-START).

Se i risultati verranno confermati negli studi in corso, survodutide potrebbe ritagliarsi un ruolo peculiare nel panorama delle terapie anti-obesità, distinguendosi non soltanto per l’effetto sul peso corporeo, ma soprattutto per la capacità di colpire selettivamente il grasso viscerale e quello epatico, due dei principali responsabili delle complicanze metaboliche associate all’obesità.