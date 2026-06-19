Mondiali 2026: Australia, Scozia e Stati Uniti cercano un posto nei sedicesimi

La super sfida è Usa-Australia, c’è poi Scozia-Marocco e Brasile-Haiti
Lo scontro al vertice del Gruppo D tra i padroni di casa di Stati Uniti e Australia accenderà la miccia di un’intrigante nona giornata della Coppa del Mondo FIFA 2026, con entrambe le squadre consapevoli che una vittoria garantirebbe loro l’accesso alla fase a eliminazione diretta.
Anche la Scozia si appresta ad affrontare la seconda partita con la consapevolezza di potersi qualificare. Affronterà un Marocco di tutto rispetto, reduce da un emozionante pareggio contro il Brasile nella partita d’esordio.
La Seleção, dal canto suo, tornerà in campo più tardi per affrontare Haiti. I Grenadiers disputano la loro seconda fase finale e sanno che una vittoria a sorpresa li proietterebbe tra i protagonisti della qualificazione. La giornata si concluderà con due squadre che cercheranno di riscattarsi dalle sconfitte subite all’esordio: la Turchia contro il Paraguay.