Maturità: Quintiliano al Classico, 8 quesiti di matematica allo Scientifico

Seconda giornata di esami per i candidati. Sotto i riflettori le discipline caratterizzanti i singoli percorsi

Al Classico spunta l’outsider Quintiliano. Allo Scientifico funzioni, le acque del lago di Bracciano e una citazione di Einstein. Archiviata la prima prova, gli oltre 500 mila maturandi di tutta Italia oggi sono alle prese con la seconda- tradizionalmente più temuta- prova dell’esame di maturità, quella di indirizzo. Gli studenti del classico quest’anno hanno scampato il greco antico e se la vedono con la versione di latino, allo scientifico si confronteranno con il problema di matematica.

AL CLASSICO UN BRANO DELL’INSTITUTIO ORATORIA: LA MUSICA È MAESTRA

Un brano tratto dall”Institutio oratoria’ di Quintiliano per la seconda prova dell’esame di maturità, che

al liceo classico prevede appunto la versione di latino. Nel testo scelto l’autore parla della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore.

GLI 8 QUESITI DELLO SCIENTIFICO: DAL CALCOLO DEL LIVELLO DEL LAGO DI BRACCIANO AL GIOCO DELLO ‘SCOPONE’

Allo scientifico, invece, per matematica sono stati proposti un problema che parte da un fatto reale: il livello dell’acqua del lago di Bracciano, nel Lazio. Presente anche uno studio di funzione più ‘classico’. Tra gli 8 quesiti presenti sempre nella prova dello scientifico (gli studenti dovranno sceglierne e risolverne 4), ci sono poi Albert Einstein con uno scritto tra teoremi e realtà, e poi altri che prendono spunto da sport e giochi come un torneo di pallavolo, una partita a carte a scopone e il divertente ‘Cover the spot’, ma anche la tragedia del terremoto del Friuli del 1976.

IL VIA ALLE 8,30: A DISPOSIZIONE FINO A 8 ORE

Lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Il fischio di inizio è suonato alle 8.30 nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia: il tempo massimo a disposizione varia a seconda del percorso di studi scelto, tra le 6 e le 8 ore. La seconda prova vale 20 punti.

IL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA

Alla seconda prova scritta della maturità la commissione d’esame può assegnare un punteggio che varia da un minimo di 0 a un massimo di 20 punti. Il ‘peso’ è lo stesso della prima prova affrontata ieri e dell’orale che si terrà a partire dalla prossima settimana. Il voto finale dello studente deriverà quindi dall’esito complessivo delle tre prove ma anche dai crediti scolastici che andranno sommati al risultato e che possono valere fino a un massimo di 40 punti, più eventuali punti bonus (da 1 a 3) che la commissione potrà attribuire per chi ottiene almeno 90.

LE MATERIE SECONDO OGNI INDIRIZZO

Le tracce riguardano le discipline caratterizzanti il tipo di istituto e sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Ecco le materie del secondo scritto dei principali indirizzi uscite alla maturità 2026:

– Classico: Latino

– Scientifico (anche Scienze applicate e sezione sportiva): Matematica

– Linguistico: Lingua e cultura straniera 1

– Scienze umane (tradizionale): Scienze umane

– Scienze umane ( Economico sociale): Diritto ed economia politica

​- Liceo Artistico (Arti Figurative): Discipline plastiche e scultoree

– Liceo artistico (Architettura e Ambiente): Discipline progettuali architettura e ambiente

– Liceo artistico (Design): Discipline progettuali design

– Liceo artistico (Audiovisivo e Multimediale): Discipline audiovisive e multimediali

– Liceo Artistico (Grafica): Discipline grafiche

– Liceo artistico (Scenografia): Discipline progettuali scenografiche

– Musicale: Teoria, analisi e composizioni

– Coreutico: Tecniche della danza

– Costruzioni ambiente e territorio: Geopedologia, Economia ed Estimo

– Relazioni internazionali per il marketing: Lingua inglese

– Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale

– Turistico: Lingua inglese

– Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

– Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria

– Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: Scienze e cultura dell’alimentazione

– Accoglienza turistica: Diritto tecn. ammin.ve della struttura ricettiva

– Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale