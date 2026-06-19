Matthew Sax conquista la 7ª posizione della Beatport Top 100 Hype con “Trumpet”

Il producer italiano Matthew Sax conquista la 7ª posizione della Beatport Top 100 Hype con il singolo “Trumpet”

Matthew Sax continua il proprio percorso di crescita nella scena house internazionale con Trumpet, una produzione che unisce energia da club, influenze latin e una forte identità musicale.

Realizzata insieme ad Ali Selecta e Smoothies, con la partecipazione vocale di MC Vininho, la traccia si distingue per il suo groove immediato, le sonorità coinvolgenti e una linea di tromba destinata a diventare il marchio di fabbrica del brano.

A confermare l’impatto della release è arrivato un risultato concreto: Trumpet ha raggiunto la 7ª posizione della Top 100 Hype di Beatport, una delle classifiche di riferimento per il mercato globale della musica elettronica, attirando l’attenzione di DJ, addetti ai lavori e appassionati del genere.

Per Matthew Sax questo traguardo rappresenta molto più di un semplice piazzamento in classifica. Negli ultimi anni il producer veneto ha costruito con costanza una presenza sempre più riconoscibile nel panorama house, sviluppando uno stile che combina groove contemporaneo, influenze funky e una forte attenzione all’efficacia dei brani in pista.

Pubblicata da Molto Recordings, Trumpet conferma la capacità di Matthew Sax di muoversi in contesti internazionali e di realizzare produzioni in grado di competere in un mercato sempre più selettivo e competitivo.

Con una Top 10 Beatport già conquistata e nuovi progetti in arrivo, Matthew Sax si conferma tra i nomi italiani emergenti più interessanti della nuova scena house.