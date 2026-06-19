Luca Smeraglia riceve il Premio “Antonio Feltrinelli giovani”, per le geoscienze

Questa’anno, il Premio “Antonio Feltrinelli giovani”, riservato a cittadini italiani, per le geoscienze è andato a Luca Smeraglia, primo riceratore dell’Istituto di geoscienze e georisorse (Cnr-Igag)

All’Accademia nazionale dei Lincei, nell’ambito dell’Adunanza Solenne di chiusura dell’Anno Accademico 2025-2026, sono stati conferiti i Premi «Antonio Feltrinelli» 2026, il Premio Presidente della Repubblica 2026, il Premio del Ministro della Cultura 2026 e il Premio Linceo 2026. Questa’anno, il Premio “Antonio Feltrinelli giovani”, riservato a cittadini italiani, per le geoscienze è andato a Luca Smeraglia, primo riceratore dell’Istituto di geoscienze e georisorse (Cnr-Igag).

L’attività scientifica di Smeraglia riguarda principalmente lo studio della fagliazione sul terreno, la fratturazione e i processi cataclastici associati a ricristallizzazione, la mineralizzazione sui piani di faglia, dimostrando notevole autonomia e competenza. La sua ricerca si fonda su una solida conoscenza delle tecniche di rilevamento geologico strutturale alle qualiassocia tecniche analitiche di studio delle microstrutture alla micro e nanoscala, accoppiate a solide conoscenze delle tecniche analitiche di isotopia stabile e clumped, i cui risultati il candidato dimostra di saper interpretare in modo raffinato. I campi di applicazione di questi studi multidisciplinari e multiscala spaziano dalla meccanica delle faglie, alla circolazione di fluidi durante il ciclo sismico, alla formazione di depositi minerari. In tutti questi campi le ricerche di Smeraglia hanno portato a risultati innovativi, pubblicati su riviste di grande impatto.