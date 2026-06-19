I bikers protagonisti dell’ultima puntata di “Tribù” su Rai 3

La passione per le motociclette, tra valori e stile di vita. I bikers protagonisti dell’ultima puntata di “Tribù” stasera su Rai 3

La “tribù dei bikers” è la protagonista dell’ultima puntata di “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura, in onda venerdì 19 giugno alle 20.10 su Rai 3, in cui Raffaele Di Placido va alla scoperta di mondi e comunità che popolano il mondo contemporaneo e che riesistono agli individualismi.

La passione per le motociclette ha dato vita ad una vera e propria tribù, che condivide valori e stile di vita. La moto rappresenta libertà, avventura, fratellanza. Alcuni marchi godono di un seguito quasi religioso e alimentano il senso di appartenenza della comunità motociclistica attraverso parate, raduni ed eventi dedicati. Raffaele Di Placido incontrerà Le Donzelle In Moto e in sella le seguirà ad un raduno, il Gargan Treffen, dove conoscerà la tribù e le loro storie, cosa li unisce, quale abbigliamento li connota e quali accessori sono per loro irrinunciabili.

Raffaele Di Placido viaggia attraverso l’Italia per conoscere e comprendere le ragioni che portano le persone ad unirsi in comunità e a vivere con regole, codici, segni, riti e momenti di aggregazione, per conoscere dall’interno la comunità e capire, da vicino, le dinamiche identitarie, i codici e le forme di rappresentazione “tribali” contemporanee.