Gli episodi 3 e 4 di “Noi” con Lino Guanciale stasera su Rai 2: la trama

In replica stasera su Rai 2 torna la fiction “Noi” con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano: la trama degli episodi 3 e 4

Venerdì 19 giugno 2026 nuovo appuntamento in replica con “Noi”, la fiction tratta dalla serie televisiva statuinitense ‘’This is us’’ creata da Dan Fogelman, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano.

Nell’episodio 3 “Il fiume”, nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è anche molto dolore.

Nell’episodio 4 “Campioni del mondo”, nel passato, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola.