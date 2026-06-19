Trump: “Meloni mi ha implorato di fare una foto. Mi ha fatto pena”. La premier: “Tutto inventanto”

Le parole del presidente Usa dopo il vertice G7. Tajani annulla il viaggio a Miami

Oggi si sarebbe dovuto discutere solo del memorandum tra Usa e Iran, invece Donald Trump scaglia una pietra verso Giorgia Meloni, incontrata nei giorni scorsi al G7 in Francia.

“Mi ha implorato di fare una foto, voleva una foto così tanto, non l’avrei fatta, ma alla fine mi ha fatto pena”. Sono le parole del presidente americano Trump, in una conversazione telefonica con L’aria che tira, trasmissione di La7. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle”.

A stretto giro è arrivata la risposta piccata di Meloni: “Dichiarazioni completamente inventate, sono allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con leadership con le quali si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.

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Tajani annulla viaggio a Miami

Il ministro Antonio Tajani cancella il viaggio di lunedì a Miami per il business forum: avrebbe dovuto incontrare Rubio. “Le gravi e offensive parole di Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”.

Fazzolari: “Non si capisce se lo fa per volontà o inttitudine”

“I deliri di Trump su Meloni sono solo l’ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli Usa invisi all’intero continente europeo, danneggiando non solo l’Europa ma soprattutto gli Stati Uniti” commenta Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.