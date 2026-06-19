Colloqui rinviati, Vance non parte per la Svizzera. Israele colpisce Libano, Ben Gvir: “Devono bruciare”

La data del nuovo incontro non è stata stabilita

I negoziati previsti per oggi in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo elvetico, dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense JD Vance. “I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta pronta a facilitare tali discussioni. Il relativo lavoro preparatorio prosegue”, ha annunciato il Ministero degli Esteri di Berna, senza specificare una nuova data per i colloqui.

Israele contina a bombardare il Libano

Intanto Israele ha bombardato il Libano meridionale per tutta la notte e fino al mattino, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 16 i morti. Il ministro israeliano Ben Gvir: “Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi dovrebbero piangere. Tutto il Libano dovrebbe bruciare”.