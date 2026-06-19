Brescia, uomo tenta di sfrangolare due bambini al parco

L’uomo, un pregiudicato di origini nigeriane, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Revocato il permesso di soggiorno

Genitori e bambini in una tranquillo pomeriggio al parco della città. Quando all’improvviso un uomo si è scaraventato prima su un bambino, lo ha afferrato al collo e lo ha sollevato da terra, stringendo le mani per soffocarlo. Il ragazzino non si è perso d’animo ed è riuscito a liberarsi dalla sua morsa e a fuggire.

L’aggressore non ha desistito dai suoi intenti e ci ha riprovato con un bambini più piccolo, di soli tre anni. Ha ripetuto lo stesso schema: lo ha sollevato afferrandolo per il collo, iniziando a strozzarlo. Solo l’intervento immediato e coraggioso della madre ha impedito il peggio: si è gettata addosso all’uomo riuscendo a liberare il piccolo dalla presa. Solo poi con l’intervento di un passante l’aggressore è stato fermato e consegnato alla Polizia.

L’incubo di un genitore è diventato realtà nei giorni scorsi al parco Alberini di Brescia in cui un uomo nigeriano di 29 anni, regolarmente presente in Italia, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e droga, ha preso di mira due bambini. L’uomo non li conosceva e non vi era nessuna ragione specifica che possa aver innescato le sue azioni.

E non solo: il giovane infatti durante l’intervento degli agenti, ha resistito e cecato di scappare, sferrando calci e pugni per sottrarsi alla presa dei poliziotti. L’arrivo tempestivo della Polizia ha reso possibile il riconoscimento dell’aggressore che è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Ora si procederà con l’espulsione. Il Questore di Brescia Paolo Sartori ha infatti revocato il suo permesso di soggiorno per applicare l’espulsione dall’Italia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)