Addio Air Force One, il jet regalato dal Qatar diventa aereo presidenziale

Il Boeing 747-8 donato dal Qatar e modificato per 400 milioni di dollari è pronto a entrare in servizio come aereo presidenziale temporaneo

Trentaquattro anni di servizio e un guasto in volo che aveva costretto Trump a cambiare aereo a metà percorso: i vecchi Boeing dell’Air Force One hanno i giorni contati. Al loro posto sta per arrivare un Boeing 747-8 con un passato da palazzo volante della famiglia reale del Qatar.

UN DONO DA 400 MILIONI TRASFORMATO IN CASA BIANCA VOLANTE

Il jumbo jet, appartenuto in passato alla famiglia reale del Qatar, è stato modificato negli stabilimenti texani di L3Harris con sistemi di sicurezza e comunicazioni protette, interventi che comprendono il potenziamento dei sistemi di comunicazione per impedire intercettazioni e l’installazione di capacità difensive contro possibili attacchi missilistici.

La verniciatura con i colori rosso, bianco e blu scelti da Trump è in fase di completamento.

DEBUTTO PREVISTO PER IL 4 LUGLIO

Il nuovo velivolo dovrebbe debuttare intorno al 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana. Si tratta di un aereo ponte pensato per coprire i ritardi accumulati dal programma VC-25B: i nuovi Air Force One ordinati a Boeing nel 2018 per 3,9 miliardi di dollari non arriveranno prima del 2028, quasi quattro anni oltre il termine originariamente previsto.

LE CRITICHE CHE NON SI FERMANO

Il piano ha sollevato polemiche sin dall’inizio, sia sul piano etico che su quello della sicurezza. Diversi osservatori ed ex funzionari della Difesa hanno fatto notare che il Boeing qatariota sarebbe meno avanzato sotto il profilo della difesa e della resistenza a eventuali attacchi rispetto agli attuali Air Force One.

Sul fronte politico, alcuni senatori repubblicani hanno espresso dubbi sull’accettazione di un dono così ingente da parte di uno stato straniero, sollevando questioni legali ed etiche rimaste finora senza risposta ufficiale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)