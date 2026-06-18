Social e under 16, Meloni frena Valditara: “Non è una soluzine, occorre coinvolgere le piattaforme”

La premier Giorgia Meloni commenta l’iniziativa del Regno unito per vietare Tiktok & co. ai minori di 16 anni

“Noi abbiamo deciso di non intervenire” sul divieto dei social ai minori “a livello di governo per rispetto a un lavoro che c’era a livello parlamentare”, dice la premier Giorgia Meloni, commentando l’iniziativa della Gran Bretagna per il divieto dei social ai minori di 16 anni. Nella giornata di ieri sul tema era intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara che allo stesso modo rimandava la questione al disegno di legge attualmente al Senato. Ma il ministro si era anche detto apertamente favorevole a introdurre il divieto dei social agli under 16. La premier preferisce dirsi ‘non contraria’ e la sua posizione appare più ‘moderata’.

“NON CONTRARIA AL DIVIETO, MA PROPOSTA NON RISOLUTIVA”

“Io non sono contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema – chiosa infatti – perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire anche un problema in parte sulle famiglie. Credo che qualsiasi proposta, compresa questa, sulla quale comunque non sono contraria e quindi seguo volentieri i lavori parlamentari, non possa prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e si devono assumere le loro responsabilità”, aggiunge.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)