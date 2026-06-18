Sabato 20 giugno 2026 il Garden Room del Bolgia di Bergamo si scatena con Poltergst, artista tedesco protagonista della scena europea

Sabato 20 giugno 2026 il Garden Room del Bolgia di Bergamo si scatena con Poltergst, artista tedesco protagonista della scena europea con un sound hard techno scatenato. Techno e progressive tutte da ballare in Main Room, dove arriva, al completo, il team di Metempsicosi per un’altra imperdibile tappa del loro Dinosaurus Tour. Il Bolgia è perfetto per festeggiare con Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky 30 anni di musica….

Partiamo dalla Garden Room, ossia il giardino elettronico del Bolgia, top club a Bergamo. Poltergst è un dj e producer che, dal 2021, sa come far scatenare il mondo. La sua identità è anonima e spettrale. Ha pubblicato veri successi da festival, supportati da colleghi come Afrojack, Alok, Steve Aoki e Blasterjaxx. Tra big room, future house, trap, dubstep e bass house, ha trovato la sua cifra nella big room techno, sviluppando uno stile duro e riconoscibile. Darklight, Dharma, Maxximize e Spinnin’, con milioni di stream, sono le label dei suoi dischi. Il suo look da ghost DJ è poi un vero marchio. Sono infine 160 i bpm che segnano il suo recente EP “Nobody”, con cui è impossibile restare fermi. Il cerchio, in Garden Room, si chiude con Alex Rubino, Aann Høpp, Luca Marcarini e Aloisi.

In Main Room, cuore del Bolgia, il 20 giugno, come dicevamo, ecco invece il Metempsicosi – Dinosaurus Tour. Il tour celebra 30 anni di musica e notti leggendarie, spesso vissute proprio al Bolgia, per continuare a scrivere la storia dell’elettronica in Italia. Sul palco salgono gli artisti simbolo di Metempsicosi: Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky e Luca Pechino (alla voce). Ogni artista ha il suo sound, tutti insieme sono una famiglia. Techno, progressive e sonorità che hanno segnato un’epoca, e continuano a far ballare intere generazioni. Il 20 giugno 2026 al Bolgia, top club elettronico ormai aperto tutto l’anno, si balla anche nella Lab Room, con Groovers e UBOA. Dalle 23.30 alle 6 del mattino.

20/06 Poltergst + Metempsicosi (30 anni) @ Bolgia – Bergamo