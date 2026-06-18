Oroscopo di oggi, giovedì 18 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 18 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Un taglio di capelli sbarazzino che affascina e ringiovanisce l’immagine, per una festa danzante. Perfetta una gita culturale in qualche città d’arte, riceviamo e inoltriamo inviti. Divertimento garantito.
Toro
La Luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e ci rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Novità nelle associazioni e nel sociale.
Gemelli
Risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione, in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Il successo è più vicino, se le idee diventano chiare.
Cancro
Che piacevole mattinata si prospetta, con il beneplacito della Luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non ci mancano di certo.
Leone
Potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno e con gli amici. Se ciò dovesse procurarci dissapori, facciamo subito chiarezza. Dubbi e ripensamenti. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta, e questo ci aiuta a sdrammatizzare.
Vergine
Stamattina siamo nel nostro elemento Terra: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’inizio di un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Nella professione, qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono.
Bilancia
Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirci ottimi guadagni, con un po’ di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Un’avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci.
Scorpione
Se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buonsenso sono risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno, oggi le circostanze non ci agevolano.
Sagittario
Oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione, diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremmo contro i nostri interessi.
Capricorno
Al risveglio la forza costruttiva della Luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appelliamoci alla fiducia. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica.
Acquario
Il clima in famiglia e nell’attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa.
Pesci
Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza, per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Le tensioni sono un segnale da interpretare: tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà.