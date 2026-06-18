Nuova uscita NPS Edizioni: “La città dei druidi” di Roberto Branca

“La città dei druidi”, primo capitolo della saga urban fantasy “Elle Sanders le Gilde dello Zodiaco”, dello scrittore calabrese Roberto Branca

Debutta per NPS Edizioni il romanzo “La città dei druidi”, di Roberto Branca, il primo attesissimo capitolo della saga urban fantasy “Ellie Sanders e le Gilde dello Zodiaco”, che unisce mistero, magia e avventura in un’ambientazione contemporanea affascinante e suggestiva.

Un cambio di città può sembrare un incubo, ma per Ellie Sanders è l’inizio di una guerra segreta. Costretta a trasferirsi nella vecchia casa di famiglia a Edimburgo, Ellie viene catapultata in una nuova vita fatta di pioggia, silenzi e verità taciute. Ma tutto cambia quando, nella cantina della villa, scopre un passaggio segreto che conduce a Murias, un’antica città sotterranea abitata da Druidi e creature magiche. Qui il potere non si studia: scorre nelle stelle. E ogni abitante appartiene a una delle dodici misteriose Gilde dello Zodiaco.

Trascinata in un mondo di simboli arcani, duelli e alleanze segrete, Ellie dovrà affrontare misteriosi assassini e una cospirazione che minaccia l’equilibrio e la sopravvivenza delle Gilde. Ma soprattutto dovrà scoprire la verità sulle proprie origini… e sul destino che le stelle sembrano aver scritto per lei.

Con ritmo serrato e atmosfere evocative, “La città dei druidi” è un’avventura mozzafiato pensata per giovani lettori e per tutti gli amanti delle saghe fantasy contemporanee, dove amicizia, magia e coraggio si intrecciano nel segno delle costellazioni.

Grande appassionato di viaggi e storia, Roberto Branca vive a Rende e lavora come chiropratico. Dopo un lungo periodo di studi in Inghilterra, durante il quale si è innamorato della letteratura britannica e del fantasy, ha esordito nella narrativa con il racconto “Arondight” nell’antologia “Di spade e di eroi” (sempre per NPS Edizioni). “La città dei druidi” è il suo primo romanzo.