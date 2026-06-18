Mondiali, secondo turno: Messico e Corea puntano la qualificazione, rischio eliminazione per sudafricani e cechi

Messico e Canada, paesi co-organizzatori tornano in campo per la seconda giornata dei Gruppi A e B

Inizia oggi il secondo turno del Mondiali 2026. Messico e Corea del Sud hanno la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale, mentre Sudafrica e Repubblica Ceca sperano di evitare un’eliminazione prematura.

Repubblica Ceca e Sudafrica

Le due quadre apriranno la settima giornata (alle 18 ore italiane) ad Atlanta con l’obiettivo di riscattarsi dalle sconfitte subite rispettivamente contro Corea del Sud e Messico nel Gruppo A. La squadra di Miroslav Koubek può evitare l’eliminazione superando gli avversari e sperando che la Corea del Sud non riesca a battere il Messico. I Bafana Bafana, dal canto loro, devono sconfiggere la Repubblica Ceca e sperare che il Messico non riesca a battere la Corea del Sud.

Svizzera e Bosnia-Erzegovina

La Svizzera affronterà la Bosnia ed Erzegovina in una sfida tutta europea a Los Angeles. Gli svizzeri saranno affamati dei tre punti dopo aver subito un sorprendente gol nel finale contro il Qatar nella partita d’esordio. La Bosnia dovrà trovare il modo di superare la solida difesa svizzera nel suo primo scontro in assoluto in una Coppa del Mondo. (21 ore italiane).

Canada e Qatar

Più tardi, sarà il turno di due delle nazioni ospitanti: a mezzanotte (ora italiana) il Canada affronterà il Qatar a Vancouver. Il Canada spera di dare seguito al pareggio d’esordio contro la Bosnia e conquistare la sua prima vittoria in assoluto ai Mondiali. Il Qatar ha segnato un punto inaspettato contro la Svizzera nel finale e cercherà di sfruttare questo slancio nella partita contro i co-organizzatori. Nessuna delle due squadre può qualificarsi o essere eliminata in questo incontro.

Messico e Repubblica di Corea

Sia il Messico che la Corea del Sud scendono in campo consapevoli che una vittoria potrebbe garantire loro l’accesso ai sedicesimi di finale, a seconda dell’esito della precedente partita tra Sudafrica e Repubblica Ceca. La posta in gioco è alta dato che il Messico si prepara a giocare una partita dei Mondiali a Guadalajara per la prima volta.