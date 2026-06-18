Letto di vetro” è il nuovo singolo di Br3nd

Dal 5 giugno 2026 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Letto di vetro”, il nuovo singolo di Br3nd (Up Music/Il Branco Publishing)

“Letto di vetro” è la storia di un amore finito che porta Br3nd ad interrogarsi sulle sue scelte, fino ad arrivare al punto di avere un dialogo con la propria coscienza immaginando una maledizione verso di sé, che però rivelerà solamente le fragilità e le paure dell’artista; tutto ciò è scandito musicalmente da una base di pianoforte, accompagnato da quelli che sono i tratti di un artista rap, andando a mescolare quest’ultimo con il pop.

Racconta l’artista a proposito della canzone: “Questa canzone è stata importantissima da tanti punti di vista, in primis è la mia prima canzone creata con una casa discografica, indubbiamente l’approccio con la professionalità di un’etichetta che ti supporta e sopporta in tutto e per tutto è fantastico. In secundis la canzone ha avuto un impatto importante all’interno del mio percorso musicale perché ha creato un punto di svolta dentro di me: prima di scrivere questa canzone uscivo dalla scrittura del mio album, che devo essere sincero mi aveva demoralizzato perché dopo di quello mi sembrava come se non riuscissi più a scrivere e ad avere l’ispirazione. Ma questa canzone ha posto in me domande che mi hanno aperto un mondo, e da lì ho ricominciato a scrivere non cercando più l’ispirazione da un mio pensiero, bensì da un avvenimento esterno. Questo penso sia un modo per rendermi conto delle cose che mi accadono e giudicarle con un occhio esterno, dando modo alle mie sensazioni, ascoltando la canzone, di esternarsi liberamente. Questo è quello che mi rende felice, perchè infondo è la scrittura stessa una bellissima canzone”.

Il videoclip della canzone è stato girato all’interno di una torre di un parcheggio e sopra una terrazza, per mostrare e comunicare visivamente il dualismo presente nel brano: da una parte c’è un Br3nd più debole, che si esprime al meglio tirando fuori ogni sua piccola parte, mentre dall’altra c’è un Br3nd molto più forte e sicuro che ha ormai accettato i suoi demoni. Tutto ciò è stato realizzato per descrivere al meglio quella che è la canzone, ovvero un mix di emozioni che trasportano all’interno di essa.