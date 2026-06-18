Autostima e cambiamento: la menopausa come nuova energia, anche grazie all’integrazione con Estromineral Serena Plus
ESTROMINERAL SERENA PLUS
Estromineral Serena Plus è un integratore alimentare a base di Isoflavoni di soia, Fermenti lattici, Magnolia, Agnocasto, Calcio, Magnesio e Vitamina D3 per la donna in menopausa. L’estratto secco di Soia, titolato in Isoflavoni, aiuta a contrastare i disturbi della menopausa tra cui le vampate di calore, mentre Calcio, Magnesio e Vitamina D3 contribuiscono al buon mantenimento delle ossa.
Composizione di Estromineral Serena Plus
Una compressa di Estromineral Serena Plus contiene Soia (Glycine max L. Merr) e.s. 150 mg (pari a 60 mg di Isoflavoni di soia), Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans) 1 miliardo di spore, Magnolia officinalis Rehder & Wilson e.s. 50 mg (pari a 0.75 mg di Honokiolo), Vitex agnus-castus L. e.s. 40 mg (pari a 0,2 mg di Agnuside), Vitamina D3 5 µg (100% VNR*), Magnesio 60 mg (16% VNR*) e Calcio 141 mg (17% VNR*).
*VNR: Valori nutritivi di riferimentoIsoflavoni di soia
Modalità d’uso
Una compressa al giorno.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento. Non è noto provocare aumento di peso. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Non contiene sostanze derivate da O.G.M.. Non contiene lattosio. Non contiene conservanti e coloranti aggiunti. Prodotto senza glutine.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formati e prezzi indicativi
Estromineral Serena Plus 30 compresse – prezzo consigliato al pubblico 39,90 euro
Estromineral Serena Plus 60 compresse – prezzo consigliato al pubblico 57,90 euro
con brand noti come Saugella, Essaven, Foille e Sargenor.