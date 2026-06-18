Autostima e cambiamento: la menopausa come nuova energia, anche grazie all’integrazione con Estromineral Serena Plus

La menopausa è una fase di trasformazione profonda, che coinvolge corpo, emozioni e quotidianità. Il corpo evolve, i ritmi cambiano e possono comparire sintomi del tutto naturali, ma spesso improvvisi e non sempre è facile riconoscersi in un corpo che evolve. In questo periodo, non è raro sentirsi meno energiche, più vulnerabili o in difficoltà nel riconoscersi, con un impatto diretto sull’autostima.

Questi cambiamenti sono il risultato di una naturale riduzione degli estrogeni, che regolano numerosi meccanismi dell’organismo, compresa la regolazione della temperatura corporea. Le vampate di calore, in particolare, sono tra i sintomi più comuni e possono manifestarsi più volte durante la giornata, dando una sensazione di perdita di controllo che può riflettersi anche sull’umore e sulla sicurezza personale.

Eppure, la menopausa può diventare un’occasione per riscoprire nuove risorse interiori. Accogliere il cambiamento significa imparare ad ascoltarsi, prendersi cura di sé e valorizzare questa fase come un nuovo inizio. Ritrovare equilibrio e comfort fisico aiuta a recuperare fiducia, energia e una visione più positiva di sé, trasformando un passaggio delicato in un’opportunità di rinnovamento. Dedicare tempo alle proprie passioni, creare routine che ci mettano a nostro agio e saper ritagliare ogni giorno piccoli momenti solo per noi stesse sono gesti semplici che donano serenità interiore per vivere al meglio questa “seconda primavera”.

In questo percorso, è possibile affiancare ad una dieta sana ed equilibrata, l’integrazione di nutrienti specifici che possano essere d’aiuto nel contrastare alcuni dei disturbi più comuni della menopausa.

ESTROMINERAL SERENA PLUS

Estromineral Serena Plus è un integratore alimentare a base di Isoflavoni di soia, Fermenti lattici, Magnolia, Agnocasto, Calcio, Magnesio e Vitamina D3 per la donna in menopausa. L’estratto secco di Soia, titolato in Isoflavoni, aiuta a contrastare i disturbi della menopausa tra cui le vampate di calore, mentre Calcio, Magnesio e Vitamina D3 contribuiscono al buon mantenimento delle ossa.

Composizione di Estromineral Serena Plus

Una compressa di Estromineral Serena Plus contiene Soia (Glycine max L. Merr) e.s. 150 mg (pari a 60 mg di Isoflavoni di soia), Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans) 1 miliardo di spore, Magnolia officinalis Rehder & Wilson e.s. 50 mg (pari a 0.75 mg di Honokiolo), Vitex agnus-castus L. e.s. 40 mg (pari a 0,2 mg di Agnuside), Vitamina D3 5 µg (100% VNR*), Magnesio 60 mg (16% VNR*) e Calcio 141 mg (17% VNR*).

*VNR: Valori nutritivi di riferimentoIsoflavoni di soia

Modalità d’uso

Una compressa al giorno.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento. Non è noto provocare aumento di peso. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Non contiene sostanze derivate da O.G.M.. Non contiene lattosio. Non contiene conservanti e coloranti aggiunti. Prodotto senza glutine.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Formati e prezzi indicativi

Estromineral Serena Plus 30 compresse – prezzo consigliato al pubblico 39,90 euro

Estromineral Serena Plus 60 compresse – prezzo consigliato al pubblico 57,90 euro

Estromineral è un brand Cooper Consumer Health, azienda operante nel Consumer Healthcare

con brand noti come Saugella, Essaven, Foille e Sargenor.