Janelle torna con “SLOW”: il suo singolo Tech House che invita a vivere il momento presente disponibile in radio e in digitale

Janelle, dj/producer italiana, è tornata con il suo nuovo singolo “SLOW” (su Black Lizard Records), disponibile su tutti i digital stores.

Nonostante il titolo, “SLOW”, di Janelle, è tutto tranne che un invito a rallentare.

La traccia nasce come una presa di posizione contro l’apatia e contro quella “lentezza” esistenziale che ci porta a vivere in modalità automatica e quasi “robotica”, scollegati dal momento presente.

Attraverso un sound Tech House energico e coinvolgente, “SLOW” invita ad assaporare ogni vibrazione, ogni bagliore e ogni battito nell’esatto istante in cui si manifestano.

Le percussioni sono state concepite per pulsare come un cuore in corsa, mentre i synth rilasciano scariche di adrenalina capaci di trascinare l’ascoltatore dentro un’esperienza da vivere pienamente.

“SLOW” non è solo una traccia da club ma è un messaggio.

Un promemoria a restare presenti, a coltivare la propria libertà e celebra la consapevolezza, l’istinto e la bellezza irripetibile di ogni momento vissuto.

Janelle commenta così il suo nuovo singolo “Slow”:

“SLOW è la mia reazione a un mondo che sta diventando sempre più artificiale e programmato. In un’era in cui tutto viene filtrato dagli algoritmi, volevo produrre una traccia che trasmettesse qualcosa di urgente, fisico e profondamente umano. Ho passato intere notti in studio a modellare il groove per assicurarmi che non suonasse semplicemente bene, ma che “colpisse” nel modo giusto. Il brano parla di quel momento preciso sulla pista da ballo in cui smetti finalmente di pensare e inizi ad esistere. Parla del perdere il controllo e lasciare che sia la musica a guidarti.”