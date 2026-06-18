Ipertensione: terapie di combinazione promosse da nuovi studi

Ipertensione: le terapie di combinazione migliorano l’aderenza e risultano meglio tollerate delle monoterapie secondo nuove ricerche

La probabilità che i pazienti ipertesi interrompano la terapia antipertensiva varia sensibilmente in base allo schema farmacologico adottato. Una vasta meta-analisi di trial clinici randomizzati e in doppio cieco, pubblicata su JAMA, indica che le terapie di combinazione—soprattutto quelle che associano antagonisti del recettore dell’angiotensina II (ARB) e calcio antagonisti (CCB)—risultano generalmente più tollerate rispetto alle monoterapie, con alcuni regimi che mostrano tassi di interruzione persino inferiori rispetto al placebo.

L’ipertensione rimane una delle condizioni croniche più sottotrattate al mondo, spesso per il timore, da parte dei pazienti, di effetti avversi legati ai farmaci. Come osserva Nelson Wang, (University of New South Wales, Sydney), questo timore continua a condizionare la pratica clinica: “Per anni abbiamo dato per scontato che un trattamento più intensivo comportasse una peggiore tollerabilità, e per questo la maggior parte dei pazienti viene avviata e mantenuta in monoterapia.”

Wang sottolinea come, analogamente a quanto osservato con le statine, molti effetti avversi riportati nella pratica clinica non siano necessariamente attribuibili al trattamento. I trial randomizzati e in doppio cieco rappresentano quindi il metodo più affidabile per quantificare gli eventi realmente correlati ai farmaci.

Combinazioni più tollerate del placebo: un risultato inatteso

Secondo Wang, la meta-analisi mostra per la prima volta che alcune combinazioni farmacologiche presentano tassi di interruzione inferiori non solo rispetto alle monoterapie, ma anche rispetto al placebo. Un risultato sorprendente, poiché raramente un trattamento medico risulta meglio tollerato di una sostanza inattiva.

L’ipotesi avanzata è che diversi meccanismi farmacologici possano compensarsi a vicenda: per esempio, l’inibizione del sistema renina angiotensina aldosterone può mitigare l’edema indotto dai calcio antagonisti. Questo effetto sinergico potrebbe spiegare la maggiore aderenza osservata.

Wang arriva a una conclusione netta: “Questi risultati forniscono prove definitive che la terapia di combinazione dovrebbe rappresentare l’opzione di prima linea per i pazienti con ipertensione. Sapevamo che era più efficace nel ridurre la pressione arteriosa; ora sappiamo che alcune combinazioni sono anche meglio tollerate.”

Un invito alla cautela: il commento editoriale

In un editoriale di accompagnamento, Mary M. McDermott, e Stephen D. Persell (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago) invitano a non sovrainterpretare i risultati.

Pur riconoscendo l’interesse dei dati, ricordano che la scelta del farmaco deve rimanere guidata dalle condizioni cliniche del paziente. Per esempio, ARB o ACE-inibitori restano preferibili nei pazienti con diabete e albuminuria o con scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta. Inoltre, la meta-analisi non valuta l’impatto dell’interruzione terapeutica sugli esiti cardiovascolari.

Dentro la meta-analisi: 716 trial e oltre 159.000 pazienti

Gli autori hanno analizzato 716 trial randomizzati in doppio cieco, con follow-up compresi tra 4 e 26 settimane (media 8,6). In totale, 159.362 pazienti (età media 54,6 anni; 44% donne) con una pressione arteriosa basale media di 158/100 mmHg.

Alcuni risultati chiave emergono con chiarezza:

• I CCB, le combinazioni ACE-inibitore + CCB e beta-bloccante + tiazidico mostrano tassi di interruzione superiori al placebo.

• Tutti i regimi contenenti ARB presentano invece una migliore aderenza rispetto al placebo.

• Tutti i trattamenti aumentano il rischio di capogiri, mentre i CCB riducono la cefalea.

Il dato più sorprendente è che alcuni regimi combinati mostrano probabilità di interruzione inferiori al placebo, suggerendo un miglioramento sintomatico complessivo.

Wang spiega che i tassi di interruzione osservati nei trial sono inferiori rispetto alla pratica clinica per un motivo ben noto: l’“overattribution” degli effetti avversi. Come accade con le statine, in contesti non controllati molti sintomi vengono erroneamente attribuiti al farmaco.

Implicazioni cliniche: cosa cambia davvero

Gli editorialisti sottolineano che questi risultati non devono portare a modificare terapie stabili e ben tollerate, né a ignorare indicazioni consolidate per specifiche comorbidità, come l’uso di beta-bloccanti nei pazienti con fibrillazione atriale a risposta ventricolare rapida.

Tuttavia, la meta-analisi rafforza l’idea che la terapia di combinazione debba essere considerata fin dall’inizio nei pazienti ipertesi, superando la tradizionale prudenza verso i regimi multipli. Inoltre, ricorda che non tutti gli effetti avversi percepiti durante una terapia sono realmente correlati al farmaco.

Conclusione: verso una nuova normalità terapeutica

Le evidenze raccolte da Wang e colleghi contribuiscono a ridefinire il rapporto tra efficacia e tollerabilità nella terapia antipertensiva. Le combinazioni farmacologiche non solo controllano meglio la pressione arteriosa, ma possono essere più tollerate delle monoterapie e persino del placebo.

Un risultato che invita a riconsiderare le strategie terapeutiche iniziali e a superare il timore, spesso infondato, degli effetti avversi.

Fonti:

Wang N, et al. Adverse Effects and Treatment Discontinuation of Blood Pressure-Lowering Drugs and Combinations: A Network Meta-Analysis. JAMA. 2026 May 28:e266214. doi: 10.1001/jama.2026.6214. Epub ahead of print.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2849512

McDermott MM, Persell SD. Minimizing Adverse Effects in Hypertension Treatment. JAMA. 2026 May 28. doi: 10.1001/jama.2026.7685.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2849519