Gli episodi 18, 19 e 20 della sesta stagione di SWAT oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in prima serata la sesta stagione di SWAT: in onda gli episodi “Cinque pezzi facili”, “Il seme del male” e “Sangue e oro” ecco la trama

Giovedì 18 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna in replica la sesta stagione della serie tv Swat con altri tre episodi.

Nell’episodio 18 “Cinque pezzi facili”, Hondo rientra al lavoro dopo la nascita di Vivian. La squadra deve affrontare una banda di mediorientali, in cerca di 5 gioielli costruiti con 5 gemme preziose trafugate da un antico Corano.

Nell’episodio 19 “Il seme del male”, un’ex detenuta sta cercando vendetta contro una guardia carceraria. Il tempo stringe e Powell deve rimettere in piedi una sua vecchia copertura, non senza pagarne il prezzo.

Nell’episodio 20 “Sangue e oro”, Danny, vecchio caposquadra di Hondo nei Marines, non trova più sua figlia e chiede aiuto al suo amico. Nel frattempo, avvengono una serie di crimini a danno di persone anziane che vengono derubate e poi uccise.