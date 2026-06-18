E’ morta la millenaria quercia di Sherwood. Secondo la leggenta fu il rifugio di Robin Hood


La quercia resterà nella foresta come monumento naturale 

La millenaria quercia di Sherwood, nota come Major Oak (“quercia maggiore”) e famosa per la leggenda di Robin Hood, è stata dichiarata morta. Secondo la leggenda, Robin trovò rifugio nella cavità di questa quercia.

Per la prima volta nel Regno Unito, l’albero non ha prodotto nuove foglie. Tra le cause – secondo la “Royal Society for the Protection of Birds” (RSPB), l’organizzazione responsabile tra le altre cose della conservazione della foresta – si annoverano l’attività turistica nelle vicinanze, i cambiamenti climatici e gli interventi dannosi nel tentativo di salvare l’albero.

L’organizzazione ha detto che la quercia resterà nella foresta come monumento naturale per i visitatori e continuerà a fornire un habitat per la fauna selvatica. Ne esistono inoltre delle “copie” viventi: nei primi anni Duemila, prima della fase più critica del declino della quercia, alcuni studiosi avevano prelevato ghiande e talee che nel frattempo sono diventate giovani alberi piantati in diversi paesi del mondo. Uno di questi è nel giardino della famosa attrice inglese Judi Dench.

agnesepriorelli

Giornalista