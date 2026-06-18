Danfoss sottoscrive un accordo di esclusiva per l’acquisizione di Alfagomma

Danfoss comunica in data odierna di aver sottoscritto un accordo di esclusiva finalizzato alla definizione dell’acquisizione di Alfagomma

L’intenzione di acquisire Alfagomma si inserisce nel quadro della strategia LEAP 2030 di Danfoss, che prevede, tra le priorità, l’accelerazione della crescita profittevole della divisione Fluid Conveyance, core business all’interno di Danfoss Power Solutions. Alfagomma, con sede in Italia, è uno dei principali operatori globali nella produzione di tubi, raccordi, innesti rapidi, con circa 600 milioni di euro di ricavi annui, 4.500 dipendenti e una presenza industriale articolata su 28 siti produttivi e di assemblaggio a livello globale. L’integrazione tra le attività di Alfagomma e la divisione Fluid Conveyance consentirebbe la creazione di un operatore globale di riferimento nel settore dei sistemi idraulici e dei tubi industriali, sia in ambito produttivo che distributivo.

Dal 2021, Danfoss evidenzia di aver rafforzato in modo significativo il proprio business Fluid Conveyance attraverso l’acquisizione dell’attività Hydraulics di Eaton e, più recentemente, di Hydro Holding in Italia, proseguendo al contempo con investimenti in impianti, tecnologie e infrastrutture. Oggi la divisione Fluid Conveyance rappresenta una delle principali aree di attività e a più rapida crescita all’interno di Danfoss Power Solutions.

Le due società continueranno a operare in modo indipendente per tutta la durata del processo, garantendo la continuità operativa e il regolare svolgimento delle attività nei confronti di clienti, fornitori e dipendenti. Danfoss conferma l’intenzione di portare a termine l’operazione e ribadisce il proprio impegno a investire nell’attività e a mantenere una solida presenza industriale in Italia. Dal 1961, il gruppo Danfoss è infatti presente nel Paese con oltre 1.100 dipendenti distribuiti in 14 sedi.

Danfoss considera l’Italia un Paese strategico per il proprio sviluppo futuro e conferma un impegno di lungo periodo volto a rafforzare le attività operative, sostenere la base industriale e garantire stabilità, crescita e continuità degli investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle attività di Alfagomma.

Informazioni su Alfagomma

Alfagomma progetta, produce e fornisce soluzioni di alta qualità per la movimentazione dei fluidi, inclusi tubi, raccordi e assemblati, destinate a un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Le sue soluzioni sono impiegate in settori quali edilizia, agricoltura, estrazione mineraria, oil & gas, settore marittimo e macchinari industriali, supportando operazioni critiche in ambienti particolarmente impegnativi.

Fondata in Italia, Alfagomma impiega circa 4.500 persone e gestisce 28 stabilimenti produttivi, supportati da una rete commerciale globale composta da circa 90 organizzazioni di vendita distribuite in cinque continenti. La crescita dell’azienda si fonda su competenze ingegneristiche, affidabilità dei prodotti e stretti rapporti di collaborazione con i clienti.