Cristian Marchi duetta con Solea in “Summer is magic”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Summer is magic”, il nuovo singolo di Cristian Marchi feat. Solea

“Summer Is Magic” di Cristian Marchi feat. Solea è una summer dance anthem che cattura quell’istante in cui attrazione, libertà ed euforia si fondono in una notte che sembra non finire mai. Scritta e prodotta tra Italia e Canada, la traccia non si limita a raccontare l’estate, ma trasforma un momento fugace in un ricordo destinato a restare. Tra tensione emotiva, desiderio ed energia dance, il brano unisce immediatezza pop e anima club, con un hook pensato per colpire fin dal primo ascolto.

Il progetto prende vita attraverso quattro versioni, ognuna caratterizzata da una propria identità: la Original esalta il lato pop-dance del brano, mentre la Club Mix è costruita appositamente per il dancefloor e i momenti di massima energia. Si aggiungono poi la Cinematic Version, pensata con il respiro emozionale di una vera colonna sonora, e la Piano & Strings by Fatjon Zefi, una reinterpretazione essenziale e intensa che mette a nudo l’anima più autentica del pezzo.

Così l’artista commenta il nuovo singolo: “Volevo creare qualcosa che restasse. Non una canzone per l’estate, ma una canzone sull’estate, su quella notte specifica in cui attrazione, libertà ed euforia si fondono e non riesci più a distinguerle. Con Solea ci siamo trovati subito, lei dal Canada, io dall’Italia, e l’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: catturare quell’istante esatto prima che sparisse. Summer Is Magic parla di quel momento in cui sai che stai vivendo qualcosa che ricorderai, anche mentre sta ancora succedendo. L’ho declinato in quattro versioni perché un’idea così meritava di essere esplorata fino in fondo. La Original è quella che ti aggancia subito: pop dance, diretta, pensata per colpirti al primo ascolto. La Club Mix è la mia firma. Chi mi conosce sa cosa aspettarsi quando salgo in consolle. La Cinematic è forse quella a cui tengo di più — volevo che il brano respirasse davvero, che avesse il peso di qualcosa che rimane. E poi c’è la Piano & Strings di Fatjon Zefi, che ha fatto una cosa straordinaria: ha tolto tutto e ha lasciato solo l’anima del brano. Sentirla per la prima volta mi ha detto che avevamo scritto qualcosa di vero. Questo progetto racconta dove sono arrivato.”