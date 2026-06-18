Alla Rocca Maggiore di Assisi l’edizione 2026 del Riverock Festival, fuori tutta la line up

Cinque giorni di musica e incontri alla Rocca Maggiore di Assisi con l’edizione 2026 del Riverock Festival, fuori tutta la line up

Cinque giorni di musica dal vivo, parole, emozioni e contaminazioni artistiche in uno dei luoghi più suggestivi dell’Umbria: dal 22 al 26 luglio, nella cornice della Rocca Maggiore, torna il Riverock Festival, che celebra la sua quindicesima edizione confermandosi tra gli eventi culturali di riferimento dell’estate regionale.

Nato dall’impegno dell’associazione Riverock, da oltre quindici anni protagonista nella promozione musicale del territorio, il festival, realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, continua a raccontare il presente attraverso artisti capaci di parlare a pubblici diversi, mettendo in dialogo generi, sensibilità e generazioni.

«Ogni anno Riverock è una sfida e, allo stesso tempo, una festa collettiva – spiegano gli organizzatori -Vedere migliaia di persone ritrovarsi alla Rocca Maggiore, condividere concerti, idee ed esperienze, ci ricorda perché abbiamo iniziato questo percorso. Vogliamo continuare a offrire all’Umbria un evento capace di guardare oltre i confini regionali senza perdere il legame profondo con la comunità che ci ospita e ci sostiene. Questa quindicesima edizione è dedicata proprio a chi continua a credere nel valore della cultura come occasione di incontro e crescita».

Ad aprire il festival, mercoledì 22 luglio, sarà Rancore, che dopo il viaggio nello “Xenoverso” porterà sul palco il suo settimo album Tarek da colorare. Con lui anche Faccianuvola, giovane cantautore e produttore tra i nomi più interessanti della nuova scena italiana, e Leon Faun.

Giovedì 23 luglio sarà la volta di Marco Castello, reduce dal successo del suo terzo album Quaglia Sovversiva: un universo musicale personale che intreccia pop, jazz e funk con testi ironici e profondi.

La serata di venerdì 24 luglio vedrà protagonisti i Bluvertigo, tra le band più influenti della musica italiana degli ultimi decenni, insieme a Sarafine, cantautrice e produttrice che sperimenta nuovi linguaggi performativi, e a Marianne Mirage.

Il fine settimana sarà invece dedicato al ritorno di Evanland – Festival internazionale del mondo interiore, spazio di riflessione e confronto dedicato alla crescita personale, che nelle passate edizioni ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

Sabato 25 luglio saliranno sul palco Gio Evan, Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, e il dj set di Montoya. Domenica 26 luglio gran finale ancora con Gio Evan e Valerio Lundini e i Vazzanikki, per chiudere il festival tra musica, ironia e leggerezza.

Anche quest’anno Riverock si conferma più che una rassegna di concerti come un’esperienza condivisa che valorizza il territorio, promuove la cultura contemporanea e contribuisce a rendere Assisi uno dei punti di riferimento dell’estate umbra.

Biglietti e abbonamenti disponibili sul sito Riverock: www.riverock.it