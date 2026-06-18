Aifa rimborsa 7 estensioni di indicazioni, di cui 4 per antitumorali innovativi

AIFA ha dato il via libera alla rimborsabilità di 7 estensioni di indicazioni terapeutiche. Quattro riguardano due farmaci innovativi indicati in ambito oncologico

Tre estensioni di indicazione interessano il farmaco innovativo Blincyto (blinatumomab), un anticorpo monoclonale bispecifico che agisce indirizzando il sistema immunitario del paziente in modo mirato contro le cellule tumorali. Blincyto è indicato per la leucemia linfoblastica acuta (LLA), il tumore più frequente in età pediatrica, e sarà rimborsato in monoterapia, per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 1 mese per entrambe le indicazioni pediatriche, e come parte della terapia di consolidamento per il trattamento di pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B di nuova diagnosi, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia e negativa per la Malattia Minima Residua (MRD) dopo la fase di induzione.

Un’altra estensione di indicazione terapeutica che sarà rimborsata dal SSN riguarda l’antitumorale Imbruvica (ibrutinib), per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare.

Sarà rimborsato anche per la malattia di Chron l’anticorpo monoclonale Omvoh (mirikizumab), già a carico del Servizio Sanitario Nazionale nell’indicazione per la colite ulcerosa. Per il trattamento della colite ulcerosa sarà rimborsato l’anticorpo monoclonale Skyrizi (risankizumab), già a carico del SSN per altre indicazioni.

Infine, Flebogamma Dif (Immunoglobuline umane normali), sarà rimborsato per la profilassi pre/post-esposizione del morbillo in adulti, bambini e adolescenti nei quali l’immunizzazione attiva è controindicata o non è consigliata.

Per approfondire: www.aifa.gov.it – Saranno rimborsate dal SSN quattro nuove indicazioni terapeutiche di farmaci antitumorali innovativi