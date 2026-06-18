Acquisti online, ora basta un clic per il reso

Il reso, stabilisce il nuovo Codice del consumo, deve avvenire in modo semplice e immediato

Se l’acquisto si conclude con un clic, anche il recesso deve potersi attivare con la stessa facilità. È questo il presupposto delle nuove regole per gli acquisti online che scatteranno a partire da venerdì 19 giugno 2026. A cambiare saranno le norme che regolano il diritto di recesso e cambiare idea su un acquisto non sarà più una procedura complicata.

La procedura dovrà essere semplificata e immediata: a disposizione dell’utente web dovrà esserci una sorta di ‘bottone’ ben in vista, che permetterà di avviare il reso se il cliente avrà cambiato idea. Insomma, per capire come fare il reso non si dovranno più andare a leggere le informazioni in piccolo (o piccolissimo), disseminate in fondo alla pagina o in chissà quali menù a tendina. Il Codice del consumo, nel nuovo articolo 54 bis, stabilisce che la funzione sia ben visibile (per tutto il periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato) e ci sia scritto “Recedere dal contratto qui” o una frase analoga.

Facendo richiesta di recesso, l’utente potrà poi indicare i dati necessari (per esempio il contratto e il recapito per la risposta) e soprattutto dovrà ricevere una ricevuta immediata, dal venditore, con data e ora dell’operazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)