Su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” con una puntata in salsa latina

Una serata tropicale con molta musica latina, a partire dall’esibizione in salsa messicana di Elio, Rocco Tanica e Cesareo delle Storie Tese. La ripropone Renzo Arbore in “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, in onda mercoledì 17 giugno alle 21.20 su Rai 5. Altri ospiti della puntata sono l’attore comico Emilio Solfrizzi e la cantante Irene Grandi.