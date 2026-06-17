Su Rai 3 a “Tribù” chi sono veramente i “cinofili” e il rapporto tra uomini e cani

Nel nuovo appuntamento di “Tribù”, il programma di Rai Cultura, in onda oggi mercoledì 17 giugno alle 20.10 su Rai 3, si andrà alla scoperta della “tribù dei cinofili”

Un nuovo viaggio con Raffaele Di Placido, attraverso l’Italia, per conoscere e comprendere le ragioni che portano le persone ad unirsi in comunità e a vivere con regole, codici, segni, riti e momenti di aggregazione. Per conoscere dall’interno la comunità e per capire, da vicino, le dinamiche identitarie, i codici e le forme di rappresentazione “tribali” contemporanee.

Nel nuovo appuntamento di “Tribù”, il programma di Rai Cultura, in onda oggi mercoledì 17 giugno alle 20.10 su Rai 3, si andrà alla scoperta della “tribù dei cinofili”. A Busto Arsizio, dove si sta svolgendo un’esposizione internazionale di razze canine organizzata dall’ENCI, l’ente nazionale cinofilia italiana, Di Placido avrà l’occasione di incontrare allevatori provenienti da tutta Italia ed indagare la relazione tra uomini e cani.

Tra gare, addestramento e momenti di preparazione, verrà alla luce che cosa si cela dietro questo stile di vita e quali motivazioni spingano i protagonisti a dedicare tempo, energie e passione ai propri animali, rendendoli una loro priorità. Scopriremo una comunità unita dall’amore per i cani, dove la ricerca della perfezione estetica si intreccia con la qualità del legame tra animale e padrone, dando vita a una relazione unica e profonda, fatta di cura, dedizione e quotidiana condivisione.