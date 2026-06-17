Stasera su Rai 4 Delitti in Paradiso, quindicesima stagione, con gli episodi 5 e 6: la trama

Stasera su Rai 4 in onda in replica la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso” con gli episodi 1 e 2 “ Tempesta di veleno” e “Sotto il sole di Antigua”

Mercoledì 17 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica arriva la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso”.

Nell’episodio 5 “Tempesta di veleno”, un attore collassa sul palco dopo aver bevuto da una bottiglia di scena e la Polizia scopre che è morto per avvelenamento da cianuro. Tuttavia, altri due attori hanno bevuto dalla stessa bottiglia, senza subire effetti.

Nell’episodio 6 “Sotto il sole di Antigua”, Mervin viene rapito durante un viaggio ad Antigua alla ricerca del fratello Solomon. Mentre i colleghi si mettono sulle sue tracce, lui deve risolvere un omicidio nel quale sono coinvolti il fratello e un suo amico.