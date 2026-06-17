Oroscopo di oggi, mercoledì 17 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Per vivere la giornata in modo costruttivo, è importante seguire il buonsenso, senza lasciarci prendere dall’insofferenza, se incontriamo un imprevisto. È importante che per la somma delle influenze, non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti.
Toro
Circondata da astri benevoli, la nostra Luna va sul sicuro. I pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo di grande fermento: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi.
Gemelli
Se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a noi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili.
Cancro
Un venerdì che arriva con un bel carico di doni. Anche grazie alla Luna in Toro, ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Forza di volontà. Qualcuno dispensa pillole di saggezza. Progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di metter su famiglia.
Leone
Giornata con qualche spigolosità: coltiviamo la pazienza, per darci il tempo necessario a seguire il buonsenso, impostandoci sulla moderazione. L’insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia.
Vergine
Il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Si prospettano novità a volontà, viaggi, spostamenti e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi.
Bilancia
Siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell’attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Potrebbero essere le ore decisive.
Scorpione
Confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva, se è necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Più ottimistica l’autovalutazione.
Sagittario
L’atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po’ a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Apportiamo delle modifiche.
Capricorno
Complice il transito della Luna in Toro congiunta a Marte, recuperiamo disponibilità e buonumore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un’iniziativa da condividere. Festeggiamo, una serata allegra con pochi intimi.
Acquario
Il clima non è per niente disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi, il passo è breve. Non sono esclusi colpi di testa. Possiamo essere noi per primi, con giudizi affrettati e polemici, a mettere a dura prova la pazienza altrui.
Pesci
La Luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare.