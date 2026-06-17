Mondiali: inizia il torneo per Inghilterra, Portogallo, Croazia e Colombia

Le partite: Ghana-Panama, Inghilterra-Croazia, Portogallo-Congo DR e Uzbekistan-Colombia

Dopo essersi affrontate in semifinale nel 2018, Inghilterra e Croazia si sfideranno nuovamente nella partita d’esordio dei Mondiali del 2026 al Dallas Stadium (ore 22 italiane).

La Croazia, terza classificata a Qatar 2022 e finalista sconfitta a Russia 2018, si è qualificata imbattuta vincendo il Gruppo L del girone preliminare UEFA. L’Inghilterra di Thomas Tuchel, invece, è uscita indenne dal Gruppo K UEFA, un risultato che le dà grande fiducia in vista della prossima sfida, quella di emulare l’unico trionfo mondiale della nazionale, risalente al 1966.

Ghana – Panama

L’attenzione del Gruppo L si sposta da Dallas a Toronto, dove il Ghana, autore di un’ottima prestazione nel suo girone di qualificazione CAF, metterà alla prova le proprie credenziali per la Coppa del Mondo FIFA 2026 contro un Panama che parteciperà solo per la seconda volta alla massima competizione mondiale. (01.00 di notte ore italiane).

Portogallo – Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan – Colombia

Nel Gruppo K saranno protagonisti altri due incontri avvincenti. La Repubblica Democratica del Congo aprirà il suo torneo dopo 52 anni a Houston contro il Portogallo – e una vera e propria icona dei Mondiali come Cristiano Ronaldo – mentre Città del Messico assisterà al debutto dell’Uzbekistan. La nazionale uzbeka, guidata dal campione del mondo del 2006 Fabio Cannavaro, se la vedrà con una talentuosa avversaria sudamericana come la Colombia.