Memorandum Usa-Iran: i punti chiave in vista della firma di venerdì

Bloomberg e Al Arabiya hanno diffuso una copia dell’accordo che verrà firmato venerdì in Svizzera
A due giorni dalla firma del Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran trapelano alcuni punti cadine.
- Iran, Stati Uniti e loro alleati cessano le ostilità, anche in Libano
- L’Iran si impegna a non sviluppare o acquisire armi nucleari
- Stati Uniti e Iran si impegnano a risolvere la questione dello smaltimento delle scorte di uranio arricchito in futuri colloqui
- L’Iran mantiene lo status quo del suo programma nucleare durante i negoziati
- Gli Stati Uniti revocano il blocco navale, non impongono nuove sanzioni e non aumentano le forze militari nella regione durante i negoziati
- L’Iran garantisce il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz, gratuitamente, per 60 giorni
- Gli Stati Uniti si impegnano a rendere disponibili i beni iraniani congelati dall’entrata in vigore del memorandum d’intesa
- Una volta raggiunto un accordo finale, gli Stati Uniti ritireranno le loro forze entro 30 giorni e revocheranno tutte le sanzioni contro l’Iran
- Qualsiasi accordo finale includerà un piano per stabilire un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell’Iran
- Gli Stati Uniti concedono all’Iran deroghe temporanee alle sanzioni per vendere petrolio durante i negoziati
- Ulteriori negoziati si terranno tra Iran, Oman e Paesi del Golfo per definire accordi riguardanti il trasporto e i servizi marittimi
- Un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran include un fondo di investimento privato proposto di 300 miliardi di dollari per promuovere gli investimenti in Iran. Il fondo, sostenuto da aziende provenienti dagli Stati Uniti, dagli Stati del Golfo, dall’Asia, dal Sud America e dall’Africa, ha lo scopo di incoraggiare entrambe le parti a finalizzare un accordo più ampio.