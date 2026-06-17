La prima stagione della serie “Providence Falls” stasera su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 “Providence Falls”, miniserie televisiva statunitense di genere fantasy-romantico e poliziesco prodotta da Hallmark: la trama degli episodi 1 e 2

Mercoledì 17 giugno 2026 alle 21:20 Rai 2 propone “Providence Falls”, miniserie televisiva statunitense di genere fantasy-romantico e poliziesco prodotta da Hallmark. La serie è basata sulla serie di libri delle autrici Jude Deveraux e Tara Sheets

Nell’episodio 1 “L’occasione di una vita”, siamo in Irlanda, 1844: il ladro Liam s’innamora dell’aristocratica Cora, ma il loro amore sconvolge i piani del destino e gli angeli lo mandano nell’Oregon dei giorni nostri per rimettere le cose a posto.

Nell’episodio 2 “Un’antica promessa”, mentre lavorano insieme per risolvere un omicidio, Liam spinge Cora verso il Procuratore Distrettuale Finn Walsh, la sua anima gemella predestinata dagli angeli.