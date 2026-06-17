Jannik Sinner tra le stelle: darà il nome a un asteroide tra Marte e Giove

L’Unione Astronomica Internazionale ha approvato il nome “(120097) Janniksinner” per il corpo celeste

Jannik Sinner è tra le stelle, non solo quelle dello sport. Un asteroide della fascia principale tra Marte e Giove è stato ufficialmente intitolato al tennista italinao.

L’Unione Astronomica Internazionale ha approvato il nome “(120097) Janniksinner” per il corpo celeste scoperto nel 2003 all’Osservatorio di Campo Imperatore. Nel 2024 alla cantante Annalisa, laureata in Fisica, è stato intitolato un asteroide individuato nel 1991.