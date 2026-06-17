Hormuz, sospeso il blocco Usa: passano le superpetroliere di Teheran

Venerdì è in programma in Svizzera la firma di un memorandum d’intesa tra Washington e Teheran

Petroliere iraniane hanno attraversato oggi la zona del blocco navale statunitense nell’area dello stretto di Hormuz: lo ha riferito il sito di monitoraggio marittimo TankerTrackers.

Venerdì è in programma in Svizzera la firma di un memorandum d’intesa tra Washington e Teheran che promette di mettere fine al conflitto armato avviato da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio.

“Almeno due superpetroliere della National Iranian Tanker Company, denominate Diona e Hero2, hanno superato il perimetro del blocco della marina statunitense trasportando complessivamente 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano”, ha riferito TankerTrackers su X. Segnalato, sempre stamane, anche il passaggio di una terza nave iraniana.