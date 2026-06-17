Case farmaceutiche: Summit ritira aumento di capitale

A sorpresa, Summit Therapeutics ha ritirato il progetto di aumento di capitale da 500 milioni di dollari annunciato appena 24 ore prima

A sorpresa, Summit Therapeutics ha ritirato il progetto di aumento di capitale da 500 milioni di dollari annunciato appena 24 ore prima. La biotech statunitense ha motivato la decisione con le “condizioni di mercato”, ma la mossa sembra riflettere soprattutto le incertezze che continuano a circondare ivonescimab, il candidato oncologico sviluppato insieme alla cinese Akeso e considerato uno dei principali sfidanti delle attuali immunoterapie anti-PD-1.

La decisione arriva in un momento apparentemente favorevole per il settore biotech. Gli indici di riferimento hanno recuperato terreno nell’ultimo anno e il mercato delle IPO sta vivendo una fase di rinnovato dinamismo. Eppure, nonostante una serie di risultati clinici positivi, Summit non è riuscita a convincere gli investitori ad accogliere con entusiasmo l’operazione finanziaria.

Un farmaco che promette di superare i limiti dell’immunoterapia tradizionale

Al centro della vicenda c’è ivonescimab, un anticorpo bispecifico che agisce contemporaneamente contro PD-1 e VEGF.

L’idea alla base del farmaco è particolarmente ambiziosa: combinare in una singola molecola il blocco del checkpoint immunitario PD-1 con l’inibizione del VEGF, il principale fattore che favorisce l’angiogenesi tumorale. In teoria, questa duplice azione dovrebbe sia riattivare la risposta immunitaria antitumorale sia rendere il microambiente tumorale meno favorevole alla crescita del cancro.

Per molti osservatori, ivonescimab rappresenta una delle strategie più interessanti emerse negli ultimi anni per cercare di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti dagli anticorpi anti-PD-1 come pembrolizumab.

I dati positivi dalla Cina

Pochi giorni fa Akeso ha presentato i risultati dettagliati dello studio di fase 3 HARMONi-2, condotto in Cina nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con espressione di PD-L1.

Lo studio aveva già mostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza libera da progressione rispetto a pembrolizumab, alimentando l’interesse verso il farmaco e rafforzando le aspettative di una futura approvazione internazionale.

I dati presentati all’ASCO hanno confermato il vantaggio clinico osservato, contribuendo a consolidare il posizionamento di ivonescimab come uno dei candidati più promettenti nel panorama dell’immunoncologia.

Il mercato continua a nutrire dubbi

Nonostante questi risultati, il titolo Summit non ha reagito come molti si aspettavano.

Anzi, dopo la presentazione completa dei dati, le azioni hanno mostrato una certa debolezza, segnale che gli investitori restano prudenti.

A pesare è soprattutto un altro studio di fase 3, denominato HARMONi, che sta valutando ivonescimab in combinazione con pembrolizumab come trattamento di prima linea del tumore polmonare.

In una recente analisi ad interim, la combinazione non è riuscita a dimostrare un vantaggio rispetto a pembrolizumab in monoterapia. Sebbene lo studio prosegua e non sia considerato fallito, il risultato ha riacceso il dibattito sul reale valore aggiunto del farmaco e sulla trasferibilità dei dati ottenuti nella popolazione cinese ai pazienti trattati a livello globale.

Il nodo che molti evitano di discutere

Dietro le oscillazioni del titolo si nasconde una questione più profonda che da mesi divide oncologi e investitori.

Il successo di ivonescimab in Cina è stato straordinario, ma alcuni esperti si chiedono se i risultati possano essere replicati integralmente nei trial globali.

Negli ultimi anni diversi farmaci oncologici sviluppati in Cina hanno prodotto risultati molto brillanti negli studi locali, salvo poi mostrare vantaggi meno marcati quando testati in popolazioni più eterogenee in Europa e negli Stati Uniti.

Il tema non riguarda necessariamente la qualità della ricerca cinese, oggi ai massimi livelli, ma le possibili differenze biologiche, cliniche e terapeutiche tra le popolazioni arruolate e gli standard di cura utilizzati nei diversi contesti geografici.

È proprio per questo motivo che il mercato continua ad attendere con particolare attenzione i risultati degli studi globali.



Una raccolta di capitali che non convince

In teoria, il momento scelto da Summit sembrava ideale per raccogliere nuove risorse. Tradizionalmente le biotech sfruttano i dati clinici positivi per effettuare aumenti di capitale e rafforzare la propria posizione finanziaria.

Ma il mercato ha inviato un messaggio diverso. La società disponeva già di circa 600 milioni di dollari tra liquidità e investimenti a breve termine alla fine di marzo, ma sta sostenendo costi molto elevati per lo sviluppo clinico del programma. Secondo alcune stime degli analisti, le risorse potrebbero ridursi sensibilmente nel corso del 2027, proprio quando il farmaco potrebbe entrare nella fase di revisione regolatoria e di preparazione al lancio commerciale.

Il ritiro dell’operazione suggerisce che Summit non abbia ottenuto le condizioni economiche desiderate e abbia preferito rinviare la raccolta piuttosto che accettare una significativa diluizione degli azionisti esistenti.

Un test importante per l’intera oncologia

La vicenda va oltre il singolo aumento di capitale. Ivonescimab è considerato uno dei candidati più avanzati della nuova generazione di anticorpi bispecifici destinati a sfidare il predominio degli attuali anti-PD-1. Se gli studi globali confermeranno i risultati osservati in Cina, il farmaco potrebbe ridefinire gli standard terapeutici nel tumore del polmone e in altre neoplasie solide.

Se invece il vantaggio dovesse ridursi nelle sperimentazioni internazionali, verrebbero ridimensionate non solo le aspettative su Summit e Akeso, ma anche una parte dell’entusiasmo che negli ultimi anni ha accompagnato l’ascesa dell’innovazione oncologica proveniente dalla Cina.