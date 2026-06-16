Torna il Tim Summer Hits: attesi Achille Lauro, Fedez, Noemi, Arisa e tanti altri…

Quattro serate con oltre ottanta cantanti a Piazza del Popolo

Achille Lauro, Negramaro, Pinguini tattici nucleari, Arisa, Fulminacci e Tommaso Paradiso. E poi Ditonellapiaga, Fedez, Levante, Noemi, Raf, Malika Ayane e Serena Brancale. Sono solo alcuni dei nomi della quinta edizione del Tim Summer Hits, che torna a Roma per quattro giorni dal 21 al 24 giugno. La manifestazione canora è stata presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore capitolino al Turismo e Grandi eventi, Alessandro Onorato, alla presenza dei responsabili della Rai e di Tim. Anche quest’anno la manifestazione sarà presentata da Carlo Conti e Andrea Delogu, entrambi presenti oggi in Campidoglio.

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I cantanti che si esibiranno in totale saranno oltre 80

Tra loro ci saranno anche il fresco vincitore di Sanremo, Sal da Vinci, ma anche J-Ax, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama, Annalisa, Alex Britti, Marco Masini, Mr Rain, Emma, Francesco Renga, Benji & Fede, Paola Iezzi, Paola Turci, Rkomi, Rocco Hunt, The Kolors, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo e tanti altri ancora.

“Qui mi sento in famiglia e Carlo è in maestro – ha detto Delogu – Non vedo l’ora di iniziare e di subire i suoi scherzi nel backstage”. “Passo gran parte della mia vita a Roma, città che è la mia seconda casa – ha invece detto Conti – sono felice quindi di questa grande festa di popolo, pensata per la gente in una straordinaria cornice. Tutti elementi che trasformeranno in perfezione la Tim summer hits”.

“Roma oggi è veramente il punto nevralgico della musica live in Italia – ha anche chiarito il fondatore della manifestazione e di Friends and Partner Ferdinando Salzano – lo dico da operatore che lavora su tutto il territorio nazionale e lo dico senza motivi di campanilismo visto che non sono di Roma. Non mancheranno le sorprese, molto forti. E una la sta preparando proprio Achille Lauro. Come è nata l’idea? Siamo tutti orfani di un evento, il Festivalbar. La scintilla è nata da lì e poi abbiamo scelto la città più bella del mondo”. L’evento sarà trasmesso in cinque serate di luglio su Rai 1 e anche su Rai Radio 2.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)