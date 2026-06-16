SUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità a livello mondiale degli occhiali gaming ROG XREAL R1

Arriva la nuova era dell’immersione totale: ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità a livello mondiale degli occhiali gaming ROG XREAL R1

ASUS Republic of Gamers (ROG) e XREAL, leader mondiale nello sviluppo di hardware XR portatile, annuncia l’imminente disponibilità degli ROG XREAL R1, i primi occhiali gaming al mondo con display micro-OLED a 240 Hz. Dopo il loro debutto al CES 2026, i nuovi ROG XREAL R1 sono stati sottoposti a mesi di meticolosa ottimizzazione per offrire un’esperienza sistemica avanzata, incentrata attorno all’ecosistema di gioco immersivo di ROG. Oltre ad essere una periferica autonoma, ROG XREAL R1 sono progettati per garantire una compatibilità universale con il mercato dei dispositivi portatili e con l’ecosistema ROG in senso lato. Pur fungendo da soluzione plug-and-play di alta qualità per diversi dispositivi mobili e portatili, ROG XREAL R1 raggiungono il suo massimo potenziale come estensione integrata della ROG Ally grazie all’intrinseca ottimizzazione hardware e software progettata per offrire un’ottimizzazione perfetta. Ciò garantisce un controllo intuitivo e un’esperienza di gioco profondamente coinvolgente che abbraccia PC, console e l’intero panorama del gaming in mobilità. In aggiunta, un’ampia messa a punto a livello di hardware e software — inclusi l’esclusivo ROG Control Dock e l’ASUS DisplayWidget Center — garantisce un’integrazione perfetta.

Dotato di un imponente schermo virtuale da 171 pollici, una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,01 ms, ROG XREAL R1 garantiscono immagini estremamente fluide per un’esperienza di gioco piacevole ed altamente reattiva, senza sfocature da movimento oppure sfarfallii dell’immagine. La modalità “Anchor” consente agli utenti di bloccare il display in una posizione fissa all’interno del proprio ambiente per una visione stabile e intuitiva che rimane bloccata in posizione, mentre l’avanzata tecnologia delle lenti elettrocromiche regola automaticamente la trasparenza delle lenti per una visibilità ottimale. In combinazione con una filosofia di progettazione orientata all’ecosistema, questa potente aggiunta alla linea offre una vera soluzione plug-and-play che migliora le prestazioni, il controllo e l’immersione nell’intero panorama di gioco ROG.

Controllo integrato e doppia schermata: il vantaggio di ROG Ally

ROG XREAL R1 inaugurano una nuova dimensione nel mondo dei giochi portatili grazie alla funzionalità di doppio display sincronizzato con ROG Ally. Mentre gli occhiali proiettano un campo di battaglia virtuale da 171 pollici, il display integrato di Ally rimane attivo per consentire regolazioni in tempo reale di luminosità, dimensioni dello schermo, formato, effetti visivi e altro ancora, il tutto senza interrompere la sessione di gioco. Funzionalità quali il livello di tinta, l’aumento del frame rate, lo Spatial Locker e la modalità 3D possono essere gestite direttamente tramite l’app Armoury Crate SE (ACSE) di Ally, consentendo di rimanere concentrati sull’azione senza interruzioni.

Intuitivi comandi tramite PC, per una regolazione precisa e immediata

Il ROG Control Dock funge da centro di comando della postazione di gioco e si integra perfettamente con il software ASUS DisplayWidget Center, consentendo agli utenti di personalizzare facilmente le schermate virtuali tramite tastiera e mouse, per offrire un controllo ottimizzato a livello di sistema. Che si tratti di gestire i layout spaziali oppure di implementare istantaneamente i miglioramenti di ASUS GamePlus — dai mirini dinamici potenziati dall’intelligenza artificiale ai timer e ad altri strumenti sviluppati in collaborazione con giocatori professionisti — i giocatori hanno a portata di mano vantaggi essenziali in-game per perfezionare le proprie abilità e garantire sessioni di gioco senza interruzioni. La tecnologia AI Visual migliora ulteriormente l’esperienza rilevando automaticamente i contenuti sullo schermo e adattandosi alla modalità di visualizzazione.

Immersione 3D istantanea e controllo spaziale

Grazie al chip di elaborazione spaziale XREAL X1, ROG XREAL R1offrono il supporto nativo “3DoF” (tre gradi di libertà), consentendo un’interazione spaziale intuitiva che permette agli utenti di ancorare il display in un punto specifico oppure di farlo muovere in modo fluido insieme al proprio campo visivo. Gli occhiali ROG XREAL R1 arricchiscono l’esperienza gaming tradizionale attraverso la conversione in tempo reale da 2D a 3D, aggiungendo profondità e scala realistiche dei contenuti visualizzati. A completamento di questa esperienza immersiva, il supporto nativo “3DoF” offre un’interazione intuitiva tramite le modalità “Anchor” e “Follow”. Queste consentono ai giocatori di “fissare” il loro enorme schermo da 171 pollici in una posizione fissa oppure di utilizzare un tracciamento fluido, aumentando l’immersività per i giocatori con una stabilità e un realismo senza precedenti.

Grafica da gioco di livello professionale e adattabilità intelligente

Ispirandosi alle novità presentate al CES 2026, ROG XREAL R1 combinano una tecnologia di visualizzazione all’avanguardia con una fruibilità adattiva in grado di regalare esperienze visive emozionanti.

Il suo pannello micro-OLED da 240 Hz, primo al mondo nel suo genere, abbinato a una latenza motion-to-photon di 3 ms, garantisce un gameplay ultra fluido e privo di tearing, con una nitidezza e una reattività eccezionali. L’ampio schermo virtuale da 171 pollici, proiettato con un campo visivo di 57° e che copre fino al 95% della visione focale dell’utente, crea un ambiente di gioco davvero immersivo, delle dimensioni di una sala cinematografica.

La tecnologia delle lenti elettrocromiche si adatta in modo intelligente per regolare la trasparenza delle lenti in tempo reale. La funzione di oscuramento elettrocromico permette alle lenti di diventare trasparenti quando l’utente distoglie lo sguardo dallo schermo e di scurirsi nuovamente quando lo riporta su di esso, utilizzando il tracciamento della testa per rilevare l’interazione con i contenuti dello schermo. Le lenti offrono tre livelli di oscuramento manuali, consentendo a chi le indossa di selezionare l’impostazione ottimale per l’ambiente in cui si trova. Inoltre, una funzione di trasparenza istantanea con un solo clic permette all’utente di rendere immediatamente trasparenti le lenti. Questo design intelligente e intuitivo garantisce una visibilità confortevole in qualsiasi ambiente, dalla luce intensa del giorno alle stanze poco illuminate.

La tecnologia audio Bose offre un suono avvolgente che migliora ulteriormente l’esperienza di gioco, creando un ricco panorama sonoro tridimensionale, restituendo un’immersione ancora più profonda. Ogni dettaglio — dai passi più lievi alle esplosioni in lontananza — viene riprodotto con una nitidezza realistica e una precisione spaziale che consentono ai giocatori di percepire con maggiore consapevolezza l’azione che li circonda e di reagire all’istante.

DISPONIBILIT Á & PREZZO

ASUS ROG XREAL R1 saranno disponibili in Italia a partire dalla seconda metà di giugno presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 849 € IVA inclusa.