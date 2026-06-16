“Rispet” di Cecilia Bozza Wolf stanotte su Rai 5: la trama del film

La trama del film “Rispet” di Cecilia Bozza Wolf con Alex Zancanella, Saverio Sculli, in onda in seconda serata su Rai 5 martedì 16 giugno 2026 alle 23:15

Corvaz è un trentenne semplice ed istintivo che lavora sodo nella vigna del padre e adora andare in giro con il suo cane Toni. La vita del villaggio di montagna è tutta incentrata sul bar, di proprietà del ricco viticoltore/ proprietario terriero e gestito dalla fidanzata del figlio. Gli uomini passano il loro tempo bevendo, tra rancori e false amicizie, quando una notte, le statue di legno che decorano la piazza, sono vandalizzate. La colpa è subito data a Corvaz. Anche Mara, l’energica barista, crede che sia stato lui. Cercando però di superare l’ostilità collettiva, lo incontra e tra loro nasce un’amicizia mentre il desiderio di vendetta della comunità diventa sempre più forte. Il codice del rispet che li ha tenuti tutti insieme, ora è infranto. Con una spedizione punitiva gli abitanti costringeranno Corvaz a reagire ed eventualmente andarsene, ma per gli altri potrebbe non esserci alternativa.

E’ la trama del film “Rispet” di Cecilia Bozza Wolf con Alex Zancanella, Saverio Sculli, in onda in seconda serata su Rai 5 martedì 16 giugno 2026 alle 23:15.