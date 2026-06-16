“Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” su Rai Storia si tuffa nel 1978

A “Questa è la storia. Il Novecento a 45 giri” Ripercorriamo con Umberto Broccoli, Ada Nardacchione e Simona Vanni questo anno straordinario, il 1978, ascoltando anche canzoni e cantanti

1978, un anno lungo un secolo: tragico, complesso, sospeso, con contraddizioni fortissime. Non un giorno senza notizie importanti, edizioni straordinarie di giornali, giornali radio, telegiornali. Tre papi in un solo anno. Due presidenti della Repubblica. Il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, preceduto dalla strage di via Fani.

Martedì 16 giugno 2023 alle 21:10 su Rai Storia ripercorriamo con Umberto Broccoli, Ada Nardacchione e Simona Vanni questo anno straordinario, ascoltando anche canzoni e cantanti che ci raccontano, come preziosi documenti storici, i cambiamenti profondi del nostro Paese.

A seguire la nuova stagione di “Che magnifica impresa” con “L’Italia del turismo”. Mario Sechi racconta le eccellenze imprenditoriali italiane. Parole, immagini e vite straordinarie. La storia e l’avventura di un Paese che produce e vende un’idea che continua ad affascinare il mondo: l’Italia.