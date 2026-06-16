Plug and Play lancia la Cybersecurity Fast Track: aperte le candidature per la challenge dedicata alle startup in ambito cybersecurity

Plug and Play, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con il supporto delle OGR Torino, Torino, l’hub della Fondazione CRT, in qualità di Ecosystem Partner, lancia ufficialmente la Cybersecurity Fast Track, una nuova challenge di accelerazione dedicata a individuare e supportare startup innovative in grado di contribuire al rafforzamento della sicurezza digitale del Paese e allo sviluppo di tecnologie strategiche per la sovranità digitale italiana. Candidati al programma compilando il seguente form .

L’iniziativa si rivolge a startup con sede in Italia, costituite da meno di cinque anni, che sviluppano soluzioni innovative in ambito cybersecurity e deep tech, tra cui intelligenza artificiale, data science, Internet of Things, robotica, blockchain, quantum computing e crittografia. L’obiettivo della challenge è individuare tecnologie ad alto potenziale in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza nazionale e industriale, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche e allo sviluppo di soluzioni scalabili a livello nazionale e internazionale.

Le startup selezionate avranno accesso a un percorso di supporto finalizzato ad accelerare lo sviluppo tecnologico e la crescita commerciale. Potranno ricevere, inoltre, un contributo a fondo perduto per finanziare la validazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità del modello di business proposto. Il percorso includerà formazione verticale e mentorship con esperti di cybersecurity, imprenditori e professionisti del settore, oltre a supporto nella validazione del modello di business, nella definizione della strategia di proprietà intellettuale e nello sviluppo della strategia di go-to-market.

Il programma includerà anche attività di supporto alla raccolta capitali, con la preparazione agli incontri con fondi di venture capital e consentirà alle startup selezionate di accedere all’ecosistema nazionale della cybersicurezza, con la possibilità di interagire con iniziative, programmi di formazione, attività di networking e stakeholder istituzionali, oltre che agli spazi delle OGR Tech. Il percorso si inserisce, inoltre, in una prospettiva di crescita di lungo periodo, con l’introduzione a ulteriori programmi nazionali di innovazione, opportunità di incubazione e possibili strumenti di finanziamento non diluitivo.

La Cybersecurity Fast Track rappresenta un’opportunità per le startup italiane della cybersecurity di collaborare con istituzioni e partner industriali, accelerare lo sviluppo delle proprie tecnologie e contribuire concretamente al rafforzamento della sicurezza digitale e della resilienza tecnologica del Paese.

“La collaborazione con Plug and Play si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo del Cyber Innovation Network e contribuisce a rafforzare le attività di supporto all’ecosistema nazionale dell’innovazione. Un’iniziativa che potrà favorire nuove opportunità di connessione tra startup, competenze e mercati, in coerenza con gli obiettivi strategici del CIN. L’accordo contribuirà a consolidare un ecosistema nazionale sempre più aperto alla collaborazione, allo sviluppo tecnologico e alle sfide strategiche del futuro”, ha commentato Luca Nicoletti, Capo del Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per rafforzare le sinergie tra ricerca e imprenditorialità e supportare la crescita di startup nell’ecosistema della cybersicurezza. La Cybersecurity Fast Track aiuterà le startup a validare le proprie soluzioni, crescere sul mercato e creare partnership industriali e istituzionali grazie al nostro network internazionale e all’esperienza nei programmi di accelerazione deep tech” – afferma Tommaso Maschera, Direttore di Plug and Play Italy.