Oroscopo di oggi, martedì 16 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 16 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Uno stato d’incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo?
Toro
Rivediamo un lavoro già fatto, se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare in difesa raffredda la spontaneità.
Gemelli
La Luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie. Allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po’ bizzarre, ideali per la voglia di novità.
Cancro
La Luna in Ariete e Giove in contrasto hanno un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica, che ci offendono profondamente.
Leone
Oggi sì che ci alziamo pimpanti. Il bisogno di stimoli forti, di agire, grazie a un incendiario trigono di Fuoco, verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali, e prendiamo decisioni rapide e azzeccate.
Vergine
Pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo, per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti.
Bilancia
Riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Comportamenti sbrigativi. Anche a noi sempre misurati può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio.
Scorpione
Il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L’attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchier d’acqua.
Sagittario
Miracolosa la Luna in trigono, che al risveglio, con una mossa fulminea, spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, mettiamo in atto la rapidità d’azione che non lascia spazio ai ripensamenti.
Capricorno
Sotto il tiro della Luna in quadrato dall’Ariete che ha il potere di destabilizzarci, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa.
Acquario
Grazie all’amichevole passaggio della Luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all’insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema.
Pesci
La fortuna ci assiste, l’intelligenza non ci manca, ma le impennate d’orgoglio possono attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l’ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana. Fidiamoci, ma con giudizio.