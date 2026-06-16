Inizia il Mondiale di Francia e Argentina. Debuttano Norvegia e Giordania, dopo anni tornano Iraq e Austria

L’Argentina inizia la difesa del titolo contro l’Algeria, mentre la Francia, finalista del 2022, affronta il Senegal
La sesta giornata della Coppa del Mondo FIFA 2026 presenta quattro incontri avvincenti, tra cui spiccano il debutto dei campioni in carica dell’Argentina e delll’altra finalista di Qatar 2022, la Francia, oltre a una serie di interessanti sottotrame che coinvolgono squadre meno esperte del palcoscenico mondiale e vere e proprie debuttanti.
Francia-Sanegal
La Francia affronta il Senegal (ore 21) nella partita d’apertura del Gruppo I che ricorda la vittoria degli africani occidentali contro i Bleus nella gara inaugurale dei Mondiali di Seul 24 anni fa. La posta in gioco è simile, ma questa volta la sede è il New Jersey Stadium di New York.
Iraq-Norvegia
Più tardi (ore 00.00) Erling Haaland è pronto a fare il suo debutto ai Mondiali con una Norvegia che partecipa a questo livello per la prima volta dal 1998. Al loro fianco, al Boston Stadium, per la loro prima partita nella fase finale dopo quarant’anni, ci sarà anche l’Iraq, che cercherà di recuperare il tempo perduto.
Argentina-Algeria
Il programma di questa notte prosegue (ore 03.00) con l’Argentina di Lionel Messi che inizia la difesa del titolo al Kansas City Stadium contro l’Algeria, due volte campione d’Africa: potrebbero essere le due protagonisce del Gruppo J.
Austria-Giordania
Sarà poi la volta dell’Austria, dopo 28 anni di assenza, di scrivere un nuovo capitolo della sua storia ai Mondiali contro la Giordania, al suo debutto e finalista della Coppa d’Asia AFC 2023. La gara si svolgerà al San Francisco Bay Area Stadium (in diretta ore 06.00).